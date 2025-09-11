PSG : Luis Enrique a été opéré avec succès
Cette trêve internationale a décidément fait de la casse au PSG. Il y a quelques jours, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été blessés avec les Bleus. Luis Enrique a aussi eu un accident de vélo comme l’a indiqué le club de la capitale le 5 septembre dernier. «À la suite d’une chute à vélo, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.»
Ce jeudi, AS révèle que l’entraîneur des champions de France et d’Europe a été opéré avec succès en Espagne. En revanche, le média ibérique assure que l’Asturien sera a priori indisponible pour diriger ses troupes face à Lens ce week-end. C’est son adjoint, Rafel Pol, qui prendra sa place sur le banc en cas d’absence. Il a déjà dirigé la séance de mercredi et se présentera en conférence de presse avant le match contre les Nordistes.
