Premier League

Newcastle : polémique autour de la blessure de Joelinton face à Brentford

Par Allan Brevi
1 min.
Joelinton @Maxppp
Brentford 3-1 Newcastle

Ce dimanche, Joelinton a été contraint de quitter le terrain prématurément lors de la rencontre entre Brentford et Newcastle (3-1) après un violent choc avec Dango Outtara. Le milieu brésilien a reçu un coup directement sur le tibia, qui n’était que partiellement protégé par ses petites protège-tibias, provoquant une blessure importante et un saignement. Malgré les soins rapides du staff médical, Joelinton n’a pas pu continuer et a été remplacé par Jacob Ramsey.

Newcastle blow as Joelinton forced off with nasty injury – but commentator slams Brazilian's tiny shin pads
Sur les réseaux sociaux, le joueur a été largement critiqué pour le choix de ses protège-tibias jugés trop petits, certains internautes affirmant qu’il aurait pu éviter cette blessure avec un équipement plus adapté à noter que Joelinton a subi 43 blessures au cours de sa carrière depuis janvier 2015.

Premier League
Newcastle
Joelinton

Premier League
Newcastle
Joelinton
