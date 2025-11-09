Newcastle : polémique autour de la blessure de Joelinton face à Brentford

Ce dimanche, Joelinton a été contraint de quitter le terrain prématurément lors de la rencontre entre Brentford et Newcastle (3-1) après un violent choc avec Dango Outtara. Le milieu brésilien a reçu un coup directement sur le tibia, qui n’était que partiellement protégé par ses petites protège-tibias, provoquant une blessure importante et un saignement. Malgré les soins rapides du staff médical, Joelinton n’a pas pu continuer et a été remplacé par Jacob Ramsey.

Sur les réseaux sociaux, le joueur a été largement critiqué pour le choix de ses protège-tibias jugés trop petits, certains internautes affirmant qu’il aurait pu éviter cette blessure avec un équipement plus adapté à noter que Joelinton a subi 43 blessures au cours de sa carrière depuis janvier 2015.