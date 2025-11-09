Menu Rechercher
PSG : le deuxième but controversé de Kvaratskhelia face à l’OL

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia (PSG) @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

Ce dimanche, le choc des Lumières entre l’OL et le PSG clôture la 12e journée de Ligue 1. Un match charnière pour les Gones qui doivent s’imposer pour rester au plus proche du peloton de tête. Et après l’ouverture du score des Parisiens, les Gones ont bien réagi à la demi-heure de jeu grâce à l’égalisation d’Afonso Moreira.

Le prince de Georgie ouvre son compteur cette saison 🇬🇪

𝐊𝐕𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐍𝐀 😮‍💨

#OLPSG
Pourtant, Lyon est retombé dans ses travers quelques minutes plus tard. Sur une perte de balle évitable de Tanner Tessmann devant sa surface, le Paris Saint-Germain a repris l’avantage grâce au premier but cette saison en Ligue 1 de Khvicha Kvaratskhelia. Un but qui a provoqué l’ire des joueurs lyonnais, certains que Vitinha a fait faute sur le milieu américain.

