Ligue 1
OL : la belle égalisation d’Afonso Moreira contre le PSG
1 min.
@Maxppp
Le choc de la 12e journée de Ligue 1 démarre très fort. Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain afin de se replacer dans le podium et faire tomber le club francilien, qui souhaite s’imposer pour retrouver son podium de leader.
L1+ @ligue1plus – 21:21
C'est la nouvelle pépite portugaise de @Ligue1 et de l'@OL 🇵🇹Voir sur X
Retenez bien son nom : 𝐀𝐅𝐎𝐍𝐒𝐎 𝐌𝐎𝐑𝐄𝐈𝐑𝐀 👈
D’entrée, Warren Zaire-Emery a ouvert le score. Quelques minutes plus tard, une belle ouverture de Moussa Niakhaté a déstabilisé la défense parisienne pour trouver Afonso Moreira. Le Portugais de 20 ans a ensuite remporté son duel devant Lucas Chevalier pour remettre les compteurs à zéro.
