OL : la belle égalisation d’Afonso Moreira contre le PSG

Lyon 2-3 PSG

Le choc de la 12e journée de Ligue 1 démarre très fort. Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain afin de se replacer dans le podium et faire tomber le club francilien, qui souhaite s’imposer pour retrouver son podium de leader.

D’entrée, Warren Zaire-Emery a ouvert le score. Quelques minutes plus tard, une belle ouverture de Moussa Niakhaté a déstabilisé la défense parisienne pour trouver Afonso Moreira. Le Portugais de 20 ans a ensuite remporté son duel devant Lucas Chevalier pour remettre les compteurs à zéro.

