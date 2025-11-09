OL : la belle égalisation d’Afonso Moreira contre le PSG

Le choc de la 12e journée de Ligue 1 démarre très fort. Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain afin de se replacer dans le podium et faire tomber le club francilien, qui souhaite s’imposer pour retrouver son podium de leader.

La suite après cette publicité

D’entrée, Warren Zaire-Emery a ouvert le score. Quelques minutes plus tard, une belle ouverture de Moussa Niakhaté a déstabilisé la défense parisienne pour trouver Afonso Moreira. Le Portugais de 20 ans a ensuite remporté son duel devant Lucas Chevalier pour remettre les compteurs à zéro.