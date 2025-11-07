Paris FC : Pierre Lees-Melou veut jouer jusqu’à 45 ans

Issu du football amateur, Pierre Lees-Melou n’a percé qu’à 24 ans lorsqu’il a rejoint Dijon. Aujourd’hui, le milieu du Paris FC en a 32, se sent frais, et espère encore pouvoir jouer de longues années. Dans l’idéal, il dit s’imaginer jouer jusqu’à 40, voire même 45 ans.

«Si mon corps suit, je me vois jouer à 40 ou 45 ans ! Ma tête, elle est en parfait état, assure-t-il au Parisien en marge de la rencontre entre le PFC et Rennes ce vendredi soir. Je ne suis pas du tout fatigué mentalement. On croise des joueurs de 31-32-33 ans qui en ont marre. Moi, j’ai cette chance d’être arrivé plus tard, c’est pour ça que je suis frais. Je serai toujours animé par cette passion d’être sur le terrain. Ce qui me fait peur, c’est l’après justement. Cette idée de ne rien faire. Je suis un hyperactif. Ou alors je vais me mettre sur un autre sport et je vais lancer une nouvelle carrière. »