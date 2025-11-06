PSG : la date de retour d’Ousmane Dembélé se précise

«Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines.» Hier, le Paris Saint-Germain annonçait qu’Ousmane Dembélé n’avait pas rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers, mais que son pépin au mollet le tiendra éloigné des terrains durant plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

Sans surprise, l’international français manquera le prochain rassemblement de l’équipe de France. Et Le Parisien affirme qu’un retour à la compétition pourrait avoir lieu à la fin du mois. Le choc de Ligue des Champions face à Tottenham prévu le 26 novembre pourrait être le moment choisi. Mais Paris ne prendra aucun risque.