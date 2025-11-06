Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : la date de retour d’Ousmane Dembélé se précise

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé et Marquinhos @Maxppp

«Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines.» Hier, le Paris Saint-Germain annonçait qu’Ousmane Dembélé n’avait pas rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers, mais que son pépin au mollet le tiendra éloigné des terrains durant plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

Sans surprise, l’international français manquera le prochain rassemblement de l’équipe de France. Et Le Parisien affirme qu’un retour à la compétition pourrait avoir lieu à la fin du mois. Le choc de Ligue des Champions face à Tottenham prévu le 26 novembre pourrait être le moment choisi. Mais Paris ne prendra aucun risque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier