L’AS Monaco recrute 3 jeunes talents

Alors que le mercato a pris fin, Monaco a décidé de renforcer son académie avec de jeunes éléments qui vont terminer leur formation au sein du club de la Principauté. Parmi eux, on retrouve Ekene Chukwuani (16 ans), jeune attaquant danois qui arrive de Brondby contre 1 million d’euros. International U17, il a inscrit 25 buts en 23 matches l’an dernier.

Milieu défensif de Genk, Matthias Wamu Oyatambwe (16 ans) arrive lui aussi pour renforcer l’entrejeu tandis que Daryl Leunga Leunga (17 ans) renforce la défense en provenance du Standard de Liège. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer les arrivées de Matthias Wamu, de Daryl Leunga Leunga, et d’Ekene Chukwuani. Ces trois jeunes joueurs ont signé un contrat professionnel avec les Rouge & Blanc et intègrent l’Academy», peut-on lire dans un communiqué.