PSG : la relation avec Achraf Hakimi plus vraiment idyllique

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a évoqué le cas de la gestion d’Achraf Hakimi, joueur le plus utilisé par Luis Enrique la saison dernière. Le Marocain, qui ne dispose pas d’un remplaçant poste pour poste, va devoir être ménagé par le staff parisien cette saison. Surtout avec une CAN en pleine saison. De quoi pousser le joueur à plus se gérer. Mais le quotidien français explique aussi que dans la tête du Marocain, les choses ont un peu changé.

En effet, ces dernières semaines, sa relation avec le club de la capitale n’a pas été très idyllique. La raison ? Notamment la communication officieuse du club concernant son interview Canal+ sur le Ballon d’Or. La volonté du PSG (qui nie toujours de son côté) de vouloir cadrer ses réponses sur la distinction individuelle prisée par Dembélé «ont laissé des traces», explique le quotidien français qui ajoute que le PSG a été parfois maladroit avec le Marocain ces dernières semaines. A suivre…