Layvin Kurzawa révèle son faible salaire à Boavista

Après 9 saisons au PSG, Layvin Kurzawa, indésirable depuis près de 5 ans à Paris, avait enfin trouvé une porte de sortie. Libre de tout contrat, il s’était engagé du côté de Boavista en D1 Portugaise. Avec la chute du club de Gérard Lopez, le latéral gauche de 33 ans est à la recherche d’un nouveau contrat. Encore une fois libre, il n’a pas encore trouvé de projet emballant. Et dans un entretien accordé à MediaCarré, il a expliqué qu’il ne souhaitait même pas un gros salaire, bien au contraire.

«Même les clubs pensent que je reveux un gros contrat… mais je ne suis pas parti à Boavista pour le contrat. Je suis parti pour jouer au foot. Combien je gagne ? Moins de 10 000 €. Aujourd’hui, je n’ai pas de critère de sélection, ce que je veux, c’est un bon projet pour moi. Ce n’est pas une affaire d’argent, c’est une affaire de plaisir», a-t-il ainsi lancé. Le message est passé et les clubs intéressés sont prévenus.