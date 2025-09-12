Liverpool : Slot voulait bien Guéhi

Outre Alexander Isak, Liverpool a cru boucler un deuxième transfert d’importance lors du dernier jour du mercato estival, le 1er septembre dernier. En effet, un accord avait été trouvé avec Crystal Palace pour le transfert du défenseur central Marc Guéhi, international anglais. Le joueur était ravi de rejoindre les Reds, et s’était mis d’accord sur les contours d’un contrat longue durée. Mais tout a capoté lorsque Crystal Palace a échoué à lui trouver un remplaçant, et a donc empêché son joueur, en fin de contrat l’été prochain, de quitter le club.

En conférence de presse ce vendredi, Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool, est revenu sur cet épisode. « Ce serait ridicule de nier que nous étions proches de le recruter. C’est tellement évident. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Nous aurions aimé le recruter, bien sûr. Si nous pensons pouvoir renforcer l’équipe, nous n’hésitons jamais à le faire. Ce n’est pas comme si nous n’avions plus d’options à ce poste. C’est dommage, non seulement pour nous, mais aussi pour le joueur, je trouve. Mais il est en bonne position, il joue pour Palace, où il a remporté le Charity Shield et la FA Cup, avec un excellent manager. Voyons ce que l’avenir nous réserve, à lui et à nous ». Brillant avec la sélection anglaise lors du dernier rassemblement, Marc Guéhi pourrait s’engager libre avec Liverpool lors de l’été prochain.