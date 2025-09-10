Menu Rechercher
Chelsea : Axel Disasi a tout fait pour aller à Monaco

Axel Disasi, à Chelsea @Maxppp

Parti de l’AS Monaco pour Chelsea à l’été 2023, Axel Disasi (27 ans) n’aura pas su s’imposer du côté des Blues. L’an dernier, il avait été prêté à Aston Villa et le finaliste de la Coupe du monde 2022 voulait rebondir dans un nouveau club cet été. Le défenseur central pouvant jouer latéral droit aurait pu faire son grand retour à l’AS Monaco comme nous vous l’avons confié. Un épisode que le joueur a tenu à aborder dans un entretien pour Le Média Carré.

«Au cours de la période entre les approches de Bournemouth et de West Ham, Monaco est arrivé et cela m’a frappé émotionnellement. J’ai eu trois années incroyables à Monaco. Quand ils sont arrivés, tous les souvenirs sont revenus. Monaco est à la maison. J’espérais que Chelsea trouverait une solution pour me permettre de partir en prêt (…) J’ai poussé jusqu’à la dernière minute pour aller à Monaco», a-t-il déclaré.

