L’UEFA annonce un changement majeur pour la Ligue des Champions

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Le club entraîné par Luis Enrique va ainsi entamer cette nouvelle campagne de C1 dans la peau du tenant du titre. Cette édition 2025-26 va débuter dès mardi et mercredi avec plusieurs affiches sympathiques au menu. Mais ce ne sera pas le cas pour tous les joueurs. Comme cela est le cas chaque saison, certains joueurs ont été exclus par leurs clubs des listes données à l’UEFA pour la plus belle des compétitions européennes.

Plusieurs joueurs privés de C1

C’est le cas de Mathys Tel qui n’a pas été retenu par Thomas Frank. Tottenham n’ayant pas assez de joueurs formés au club, le coach a dû réduire sa liste à 22 joueurs au lieu de 25. Une nouvelle qui n’a pas forcément ravi le Français. «Quand vous n’êtes pas dans une liste, c’est sûr que ça fait mal. Mais je suis quelqu’un qui reste assez positif, peu importe la situation. Je pense avoir énormément travaillé sur l’aspect mental. Aujourd’hui, c’est sûr que c’est une déception, j’aurais aimé y être, mais c’est le choix du coach et on ne peut que le respecter et travailler pour répondre de la plus belle des manières sur le terrain.»

Il n’est malheureusement pas le seul joueur à avoir été privé de Ligue des Champions. Du côté de Liverpool, Federico Chiesa a été écarté par Arne Slot. Idem à Chelsea pour la recrue Facundo Buonanotte ou à Arsenal pour Gabriel Jesus. En France, l’Olympique de Marseille a notamment dû faire sans Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay. Les cinq joueurs ont été écartés de la liste pour la C1 de Roberto De Zerbi. Mais certains d’entre eux pourraient retrouver le sourire puisque l’instance dirigeante du football européen a décidé de légèrement retoquer son règlement.

L’UEFA assouplit son règlement

Alors, il n’est pas question qu’ils soient finalement inclus. Mais l’UEFA a décidé que les clubs seront autorisés à inclure un remplaçant temporaire si l’un de leurs joueurs de champ venaient à avoir des blessés ou des absents longue durée comme le précise le Daily Mail. Jusqu’à présent, cela n’était possible que pour les gardiens assure le média anglais. Cette fois-ci, il sera possible de procéder à ces changements jusqu’à la sixième journée. L’UEFA a d’ailleurs précisé tout cela dans son communiqué.

« Le Comité exécutif a approuvé un amendement au règlement des compétitions interclubs masculines de l’UEFA 2025/26 pour admettre le remplacement temporaire d’un maximum d’un joueur de champ souffrant d’une blessure ou d’une maladie de longue durée pendant la phase de championnat jusqu’à la 6e journée incluse. La raison de cette adaptation est de garantir que les listes d’effectifs ne soient pas réduites injustement et que les joueurs soient protégés d’une pression supplémentaire liée à la charge de travail.» La décision a été prise hier, lors d’une réunion de l’UEFA organisée en Albanie. L’instance dirigeante a finalement assoupli légèrement ses règles pour la C1 et les autres compétitions européennes. Les clubs engagés auront donc des solutions pour compenser une grosse absence pour blessure. Ce qui n’est pas une mauvaise chose avec des calendriers de plus en plus chargés.