Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel Liga I

Islam Slimani rejoint Kurt Zouma à Cluj

Par Jordan Pardon
Slimani @Maxppp

Quinzième expérience pour Islam Slimani. L’attaquant algérien de 37 ans s’est engagé cette semaine avec Cluj, sacré huit fois champion de Roumanie dans son histoire. Slimani était libre depuis la fin de son aventure au CR Belouizdad.

La suite après cette publicité

«Nous sommes heureux d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, Islam Slimani, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale algérienne, rejoint le club», indique le communiqué de Cluj. Slimani retrouvera notamment Kurt Zouma en Roumanie, mais aussi l’ancien Nantais Marcus Coco.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga I
Cluj
Islam Slimani

En savoir plus sur

Liga I Casa Liga I (Roumanie)
Cluj Logo CFR 1907 Cluj
Islam Slimani Islam Slimani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier