Islam Slimani rejoint Kurt Zouma à Cluj

Quinzième expérience pour Islam Slimani. L’attaquant algérien de 37 ans s’est engagé cette semaine avec Cluj, sacré huit fois champion de Roumanie dans son histoire. Slimani était libre depuis la fin de son aventure au CR Belouizdad.

«Nous sommes heureux d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, Islam Slimani, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale algérienne, rejoint le club», indique le communiqué de Cluj. Slimani retrouvera notamment Kurt Zouma en Roumanie, mais aussi l’ancien Nantais Marcus Coco.