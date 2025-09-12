OM - Lorient : les compositions probables

Après la première trêve internationale de la saison, c’est l’heure de la reprise en Ligue 1. Pour lancer cette 4e journée, rendez-vous au Vélodrome avec le duel entre l’OM et Lorient. Ces dix jours d’entrainement, sans les internationaux, ont dû faire du bien au staff de Roberto De Zerbi pour corriger ce qui n’a pas été en début de saison, et calmer les tensions. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir les dernières recrues comme Benjamin Pavard, arrivé en prêt avec option d’achat depuis l’Inter dans les dernières du mercato. Le défenseur central devrait même être titulaire après seulement quelques passées au sein de son nouveau club.

Il n’est pas le seul à profiter des circonstances, lendemains de trêve obligent. Revenus seulement jeudi du rassemblement avec l’Argentine, Rulli et Balerdi seront laissés sur le banc au coup d’envoi, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, fatigué de sa pige internationale. Ainsi, De Lange devrait être titulaire dans le 4-2-3-1 du coach italien. Le portier n’a plus été vu depuis mi-janvier sur le terrain. La suspension d’Egan-Riley oblige aussi à un changement à son poste. Murillo est bien parti pour démarrer, accompagnant Medina à gauche, pour sa première olympienne, et une charnière inédite formée de Pavard et Aguerd, l’autre recrue défensive de fin de mercato.

Des changements attendus à l’OM

Au milieu, on retrouverait un peu plus de classique. Angel Gomes est annoncé titulaire aux côtés d’Höjbjerg, qui enfilerait le brassard de capitaine. L’international anglais est attendu, lui qui peine à convaincre en ces premiers matchs. Pour ce qui est de l’animation, on devrait avoir un trio de départ différent de celui de Lyon il y a deux semaines avec les présences de Greenwood sur la droite et Traoré sur la gauche. Dans le cœur du jeu, on aurait la première de la recrue Matt O’Riley derrière l’attaquant de pointe dont l’identité serait selon toute vraisemblance Amine Gouiri, préféré à Aubameyang, pas tout à fait remis de son match contre la Côte d’Ivoire.

En face, Lorient a une revanche à prendre sur lui-même après avoir très lourdement chuté à domicile contre le LOSC (7-1) il y a deux semaines mais est aussi très amoindri par les blessures. Dans le but déjà, Pantaloni pourrait bien faire confiance à Mvogo, revenu en fin de mercato, plutôt qu’à Kamara. La défense devrait changer également avec Meïté à la place d’Igor pour accompagner Talbi et Faye. Avec la blessure de Katseris, Mvuka est attendu en piston droit, et Kouassi à gauche. Le double pivot composé d’Avom Ebong et du capitaine Abergel reste lui inchangé, alors que devant, Tosin, déjà deux buts cette saison, et Karim épauleraient Soumano.

