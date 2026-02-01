La folle prise de pouvoir d’Hugo Ekitike, le nouveau Lamine Yamal fascine l’Espagne

Hugo Ekitike s’impose à Liverpool

Dans la soirée, Liverpool a enfin retrouvé le succès en championnat en battant Newcastle 4-1. Les Magpies avaient ouvert le score, avant que le héros des Reds Hugo Ekitike n’inscrive un doublé en l’espace de deux minutes. L’attaquant français en est à 10 buts en Premier League, il confirme son transfert à plus de 80 millions d’euros, mais surtout son statut de patron de l’attaque des Reds. Il n’était pas attendu à ce niveau et encore moins dans ce rôle, mais Ekitike est déjà indispensable pour Liverpool, encore plus avec la blessure d’Alexander Isak. Le Daily Mail ne manque pas de souligner la grosse prestation de l’ancien joueur du PSG et de Francfort qui s’affirme comme l’un des meilleurs à son poste dans le championnat anglais.

L’Espagne redécouvre le talent de Yamal

Le Barça a pris 3 points importants sur la pelouse d’Elche grâce à sa victoire 3-1 hier. C’est un Barça leader qui s’est imposé grâce à un Lamine Yamal encore brillant. Après un début de saison où il a été gêné par des pépins physiques et une petite méforme, le crack a retrouvé sa version la plus létale comme l’explique le journal Sport. Lamine Yamal est toujours aussi irrésistible dans ses dribbles, et en plus de ça il est de nouveau très efficace. Il en est à 9 buts et 8 passes décisives en Liga, c’est pour ça que Mundo Deportivo parle d’un répertoire infini. Il ne s’est jamais caché quand son équipe avait besoin de souffler, c’est un leader technique qui est aussi décisif, dans tous les cas, c’est une aubaine pour Hansi Flick qui avait bien besoin d’un Yamal à ce niveau pour s’affirmer sur tous les tableaux.

L’AC Milan anime la fin du mercato

En Italie, La Gazzetta dello Sport peut enfin illustrer son journal avec la prolongation de Mike Maignan. Elle était très attendue, elle a fini par arriver. Le gardien de l’équipe de France a prolongé son contrat jusqu’en 2031 au Milan. Maignan a évoqué sa joie de rester dans le club le plus important de sa carrière, il devrait au passage avoir le plus gros salaire du club. Justement, Jean-Philippe Mateta espère bien rejoindre son compatriote au Milan. Même si un accord a été trouvé avec Nottingham Forest, Mateta est toujours dans le viseur du Milan et il ne perd pas espoir de signer en Italie.