Match Elche - Barcelone en direct commenté
22e journée de Liga - samedi 31 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Elche et Barcelone (Liga, 22e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Liga entre Elche et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 31 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Elche et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Elche et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Elche Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Elche et Barcelone ?
Elche : le coach Eder Sarabia a choisi une formation en 4-4-2 : Iñaki Peña, Adrià Pedrosa, D. Affengruber, Víctor Chust, John Donald, Germán Valera, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, G. Diangana, André Silva, Á. Rodríguez.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Elche Barcelone ?
Alejandro Muñíz Ruiz est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Elche Barcelone ?
Elche accueille le match au Estadio Manuel Martínez Valero.
- Quelle est la date et l'heure du match Elche Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 6', Ferran Torres 40'.
- Qui a marqué le but pour Elche ?
Un seul but a été inscrit pour Elche par Á. Rodríguez 29'.