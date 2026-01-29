Menu Rechercher
Liga 2025/2026 22e journée
Elche
1 - 2
MT
Barcelone
Temps forts
mi-temps
1 - 2
40'
1 - 2
(PD F. de Jong) Ferran Torres
29'
1 - 1
Á. Rodríguez
6'
0 - 1
(PD Dani Olmo) Lamine Yamal
Classement live 1 Barcelone 55 12 Elche 24
Possession 65% Barcelone Elche
Tirs 4 3 12 1 5 17
Grosses occasions créées 100% Barcelone 5 Elche 0
Compositions Elche 4-4-2 Barcelone 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Fermín 1 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 1 #3 Logo Barcelone Raphinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 2/2 100% #2 Logo Elche Álvaro Rodríguez 1/2 50% #3 Logo Barcelone Ferran Torres 3/7 43%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Raphinha 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Alejandro Baldé 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 0/3 0% #2 Logo Barcelone Raphinha 0/2 0% #3 Logo Barcelone Dani Olmo 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 4/4 100% #2 Logo Barcelone Ferran Torres 5/6 83% #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Eric García 2 #2 Logo Elche Germán Valera 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 3/3 100% #2 Logo Barcelone Eric García 3/5 60% #3 Logo Elche Álvaro Rodríguez 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Elche Adrià Pedrosa 0/7 0% #2 Logo Elche Víctor Chust 0/5 0% #3 Logo Elche John Donald 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Elche Adrià Pedrosa 4 #2 Logo Elche Iñaki Peña 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Elche Víctor Chust 0/3 0% #2 Logo Elche André Silva 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 35/37 95% #2 Logo Barcelone Jules Koundé 31/34 91% #3 Logo Barcelone Frenkie de Jong 30/33 91%

Série en cours
D
N
D
N
D
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 8% 1 Nul 92% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Rafa Mir Rafa Mir Inconnu Bambo Diaby Bambo Diaby Lésion du bassin Héctor Fort Héctor Fort Blessure à l'épaule Álvaro Núñez Cobo Álvaro Núñez Cobo Blessure à l'aine Aleix Febas Aleix Febas Accumulation de cartons jaunes
Pedri Pedri Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

22e journée de Liga - samedi 31 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Elche et Barcelone (Liga, 22e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Liga entre Elche et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 31 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Elche et Barcelone.

Alejandro Muñíz Ruiz arbitre principal
Fabián Blanco Rodríguez arbitre assistant
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
Millan Bárcenas Torres quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Estadio Manuel Martínez Valero Elche
Estadio Manuel Martínez Valero
  • Année de construction : 1976
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31388
  • Affluence moyenne : 16246
  • Affluence maximum : 33069
  • % de remplissage : 48

Date 31 janvier 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 22
Diffusion beIN SPORTS 2
Code ELC-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Elche
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Elche et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Elche Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Elche et Barcelone ?

Elche : le coach Eder Sarabia a choisi une formation en 4-4-2 : Iñaki Peña, Adrià Pedrosa, D. Affengruber, Víctor Chust, John Donald, Germán Valera, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, G. Diangana, André Silva, Á. Rodríguez.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Elche Barcelone ?

Alejandro Muñíz Ruiz est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Elche Barcelone ?

Elche accueille le match au Estadio Manuel Martínez Valero.

Quelle est la date et l'heure du match Elche Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 6', Ferran Torres 40'.

Qui a marqué le but pour Elche ?

Un seul but a été inscrit pour Elche par Á. Rodríguez 29'.

