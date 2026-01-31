Liga : le Barça surclasse Elche dans un match très ouvert

Suite de la 22e journée de Liga ce samedi soir avec le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse d’Elche. Les hommes d’Hansi Flick devaient s’imposer pour conforter leur première place du classement et mettre la pression sur le Real Madrid. En face, une équipe d’Elche, dans le ventre mou de la Liga et réputée pour être joueuse. Et cela s’est encore confirmé dans ce match puisque les locaux ont joué très haut, permettant au Barça de se procurer une multitude d’occasions dans ce match.

Après seulement une minute de jeu, Lamine Yamal se présentait en contre-attaque dans un 3 contre un. Mais le jeune Espagnol ne cadrait pas la première frappe du match. La première frappe d’une très longue série, tant les attaquants barcelonais ont multiplié les occasions. En face, Elche jouait les contres et essayait de profiter de la défense haute du Barça pour prendre la profondeur. Mais c’est bien logiquement les Barcelonais qui ouvraient le score dans ce match par l’intermédiaire de Lamine Yamal. Lancé dans le dos de la défense par Olmo, il filait au but, dribblait le gardien et poussait le cuir au fond des filets (6e).

Le Barça a été maladroit devant le but

Dans la foulée, Olmo, Raphinha puis Ferran Torres manquaient le but du break. Et Elche en profitait pour égaliser. Dans le dos de la défense barcelonaise, l’ancien attaquant du Real Madrid Álvaro partait en profondeur et trompait Joan Garcia (29e, 1-1). Mais avec les nombreuses occasions du Barça, on se demandait combien de temps le score allait rester ainsi. Ferran Torres multipliait les énormes ratés, dont un double manqué sur la barre (32e). L’ancien attaquant de City proposait une prestation hideuse devant la cage, enchaînant les maladresses. Mais à force de pousser, il finissait par donner l’avantage aux siens sur un bon travail d’Olmo (2-1, 40e).

Au retour des vestiaires, dans la même disposition qu’en première période, le club catalan, emmené par un très bon Lamine Yamal, enchaînait les occasions et les ratés devant la cage. Même Rashford, qui avait remplacé Raphinha touché à la cuisse, ne cadrait pas son tir sur son face-à-face (65e). Mais l’international anglais finissait par sceller définitivement la victoire de son équipe en étant à la conclusion d’une belle action collective (3-1, 72e). Le score ne bougera plus. Une victoire logique tant les coéquipiers de Lamine Yamal ont dominé (31 tirs, 8 cadrés). Le FC Barcelone enchaîne un nouveau succès et a désormais 4 points d’avance sur le rival madrilène. Elche reste à trois points de la zone rouge.