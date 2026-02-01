Accord trouvé entre Rennes et Famalicão pour Yassir Zabiri

La fin de mercato s’accélère du côté de Rennes. Selons nos informations, le club breton a trouvé un accord verbal avec Famalicão pour le transfert de Yassir Zabiri, cible prioritaire pour renforcer l’attaque après la vente de Kader Meïté à Al-Hilal. Séduits par le profil du jeune buteur marocain de 20 ans, révélé lors de la Coupe du Monde U20, les dirigeants rennais ont concrétisé ces dernières heures des discussions entamées depuis plusieurs semaines.µ

Un contrat de 4 ans et demi attend Zabiri en Bretagne, preuve de la confiance placée en lui. Désireux de poursuivre sa progression en Europe malgré l’intérêt de clubs du Golfe, le joueur a donné son feu vert au projet rennais. Il ne reste désormais que quelques détails à régler avant la signature officielle, qui pourrait intervenir très rapidement et boucler l’un des dossiers majeurs de cette fin de mercato en Ligue 1.