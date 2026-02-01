Menu Rechercher
Accord trouvé entre Rennes et Famalicão pour Yassir Zabiri

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane - Allan Brevi
Mohamed Yassir Zabiri @Maxppp

La fin de mercato s’accélère du côté de Rennes. Selons nos informations, le club breton a trouvé un accord verbal avec Famalicão pour le transfert de Yassir Zabiri, cible prioritaire pour renforcer l’attaque après la vente de Kader Meïté à Al-Hilal. Séduits par le profil du jeune buteur marocain de 20 ans, révélé lors de la Coupe du Monde U20, les dirigeants rennais ont concrétisé ces dernières heures des discussions entamées depuis plusieurs semaines.µ

🚨EXCL: 🔴⚫️🇲🇦 #Ligue1 |

🔐 Rennes et Famalicão ont trouvé un accord verbal pour le transfert de Yassir Zabiri

✍️ Contrat de 4 ans et demi pour le buteur marocain

⏳️ Derniers détails à régler avant la signature du Marocain

W @HanifBerkane

Un contrat de 4 ans et demi attend Zabiri en Bretagne, preuve de la confiance placée en lui. Désireux de poursuivre sa progression en Europe malgré l’intérêt de clubs du Golfe, le joueur a donné son feu vert au projet rennais. Il ne reste désormais que quelques détails à régler avant la signature officielle, qui pourrait intervenir très rapidement et boucler l’un des dossiers majeurs de cette fin de mercato en Ligue 1.

Ligue 1

Ligue 1
Rennes
Mohamed Yassir Zabiri

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Mohamed Yassir Zabiri Mohamed Yassir Zabiri
La suite après cette publicité

