Rennes apprécie le profil de Yassir Zabiri

Ces dernières heures, Rennes a bouclé l’un des gros deals de cette fin de mercato. Le club breton a décidé de céder sa pépite Kader Meité à… Al-Hilal. Le jeune attaquant de 18 ans devrait filer en Arabie saoudite et rapporter plus de 30 millions d’euros avec bonus. Une grosse opération, mais aussi une perte sportive pour Rennes qui cherche donc un autre jeune attaquant pour venir renforcer l’équipe.

Dans ce sens, selon nos informations, la formation rennaise a ciblé le buteur marocain de Famalicao Yassir Zabiri. Ce dernier s’est largement illustré lors de la Coupe du monde U20 qu’il a remporté avec le Maroc il y a quelques semaines. Auteur de 5 buts (1 passe décisive) pendant la compétition dont un doublé en finale, le jeune attaquant de 20 ans a changé de statut à son retour en club disputant plusieurs matches en D1 portugaise (4 buts). Doté d’une très belle patte gauche, il intéresse donc Rennes qui suit attentivement sa situation et pourrait même passer à l’action. Reste à savoir si ce dossier ira au bout.