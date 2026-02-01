Liverpool : Konaté évoque ses larmes après son but face à Newcastle

Pour son retour comme titulaire, Ibrahima Konaté a vécu une soirée à part à Anfield. Le défenseur français a marqué le quatrième but de Liverpool face à Newcastle (4-1), scellant le succès des Reds lors de la 24e journée de Premier League. Une réalisation chargée d’émotion, quelques semaines seulement après le décès de son père. En larmes au moment de sa célébration, l’international tricolore a ensuite livré un témoignage poignant au micro de TNT Sports : « je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. C’était très difficile ces deux dernières semaines pour moi et ma famille. C’est très dur à accepter, mais on n’a pas le choix. »

Soutenu par son entraîneur Arne Slot, qui lui avait laissé la liberté de prendre le temps nécessaire avant de revenir, Konaté a expliqué avoir voulu aider l’équipe dans un contexte d’effectif diminué : « on a plusieurs joueurs blessés, donc je pensais que c’était important que je revienne pour aider l’équipe. Je crois que c’est ce que j’ai fait aujourd’hui, grâce à mes coéquipiers et à l’ambiance incroyable à Anfield. »