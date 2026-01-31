OM, Timothy Weah : « je sais que c’est dur d’être derrière nous mais on vous aime »

L’OM a de nouveau craqué dans les dernières minutes en Ligue 1 face au Paris FC ce samedi (2-2). Un match nul qui laisse des traces amères dans les rangs olympiens, mais qui secoue également le groupe avant leur prochaine échéance face à Rennes en Coupe de France mardi prochain. Par ailleurs, Timothy Weah (25 ans) était présent en zone mixte après la rencontre à Jean-Bouin, afin d’évoquer l’accueil que ses coéquipiers et lui-même recevront à l’Orange Vélodrome dans quelques jours. Et le retour ne va certainement pas être joyeux d’après l’Américain : « je pense qu’ils vont siffler », a-t-il déclaré sans tourner autour du pot.

Avant d’ajouter un propos osé au sujet de la prochaine rencontre, qui pourrait être "le match de la dernière chance" de la formation marseillaise. « On est en mode construction. C’est un match important parce qu’on veut continuer en Coupe de France et gagner. Rennes, c’est une bonne équipe certes, mais il faut garder le mental. Si tu veux jouer à Marseille, il faut être fort mentalement. On est en train de créer quelque chose de très bien ici, donc on doit continuer. Il y a beaucoup de bons joueurs ici et on doit continuer tous ensemble. Je pense que les supporters seront derrière nous. Je sais que c’est dur d’être derrière nous à cause des résultats. Mais croyez-moi, on vous aime, on aime le club et on doit tous continuer ensemble », a-t-il conclu face aux médias.