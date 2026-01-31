Prono
Match Paris FC - Marseille en direct commenté
20e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 31 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 20e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 31 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Marseille.
Le match est à suivre en direct le 31 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
Paris FC : le coach S. Gilli a choisi une formation en 5-4-1 : K. Trapp, Otávio, T. Kolodziejczak, M. Mbow, A. Gory, N. Sangui, M. Simon, A. Camara, M. Lopez, I. Kebbal, J. Krasso.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Rulli, F. Medina, N. Aguerd, L. Balerdi, Igor Paixão, Q. Timber, P. Højbjerg, T. Weah, E. Nwaneri, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : M. Greenwood 18' (sp.), P. Aubameyang 53'.
Un seul but a été inscrit pour Paris FC par J. Ikoné 82'.