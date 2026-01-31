Menu Rechercher
1 - 2
90+1'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 20e journée
Paris FC
1 - 2
MT : 0-1
90+1'
Marseille
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
82'
1 - 2
J. Ikoné (PD M. Mbow)
53'
0 - 2
(PD M. Greenwood) P. Aubameyang
mi-temps
0 - 1
18'
0 - 1
(SP) M. Greenwood
Voir le live commenté
Classement live 3 Marseille 41 14 Paris FC 20
Possession 51% Paris FC Marseille
Tirs 8 5 13 3 4 17
Grosses occasions créées 67% Marseille 2 Paris FC 1
Compositions Paris FC 5-4-1 Marseille 3-4-2-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris FC Adama Camara 1 #2 Logo Paris FC Moustapha Mbow 1 #3 Logo Marseille Nayef Aguerd 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Timothy Weah 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris FC Moustapha Mbow 2
Fautes subies
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 4 #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 3 #3 Logo Marseille Quinten Timber 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Ethan Nwaneri 0/3 0% #2 Logo Paris FC Marshall Munetsi 0/2 0% #3 Logo Paris FC Jean-Philippe Krasso 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 6/7 86% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 5/6 83% #3 Logo Marseille Quinten Timber 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2 #2 Logo Paris FC Timothée Kolodziejczak 2 #3 Logo Paris FC Alimami Gory 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Facundo Medina 0/5 0% #2 Logo Marseille Ethan Nwaneri 0/5 0% #3 Logo Paris FC Jean-Philippe Krasso 4/11 36%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris FC Otávio 39/42 93% #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 50/54 93% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 55/60 92%
Corners et centres réussis
#1 Logo Marseille Ethan Nwaneri 4
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 21

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
7% 27% 67%
Série en cours
N
V
V
D
V
D
V
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Thibault De Smet Thibault De Smet Inconnu Hamari Traoré Hamari Traoré Blessure au genou Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Pierre Lees-Melou Pierre Lees-Melou Blessure à la jambe Nouha Dicko Nouha Dicko Inconnu Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Samir Chergui Samir Chergui Ischio-jambiers Maxime Lopez Maxime Lopez Blessure à la cuisse Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Emerson Emerson Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Angel Gomes Angel Gomes Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Manuel 18:22 Quand je vois ce Marseille et celui de la semaine dernière face à Lens, je ne peux m’empêcher d’être déçu du Marseille que j’ai vu cette semaine face à Bruges. 4 Répondre
Match Paris FC - Marseille en direct commenté

20e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 31 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 20e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 31 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Marseille.

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0.5
3.8
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Tifenn LeProdhomme quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Jean Bouin Paris
Stade Jean Bouin
  • Année de construction : 1925
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 3530
  • Affluence maximum : 18445
  • Affluence minimum : 199
  • % de remplissage : 18

Match en direct

Date 31 janvier 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 20
Diffusion beIN SPORTS 1
Code PFC-OM
Zone France
Équipe à domicile Paris FC
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Paris FC Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Marseille ?

Paris FC : le coach S. Gilli a choisi une formation en 5-4-1 : K. Trapp, Otávio, T. Kolodziejczak, M. Mbow, A. Gory, N. Sangui, M. Simon, A. Camara, M. Lopez, I. Kebbal, J. Krasso.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Rulli, F. Medina, N. Aguerd, L. Balerdi, Igor Paixão, Q. Timber, P. Højbjerg, T. Weah, E. Nwaneri, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Qui arbitre le match Paris FC Marseille ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paris FC Marseille ?

Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.

Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : M. Greenwood 18' (sp.), P. Aubameyang 53'.

Qui a marqué le but pour Paris FC ?

Un seul but a été inscrit pour Paris FC par J. Ikoné 82'.

Comparer les stats du match
