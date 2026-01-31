Ligue 1 : l’OM craque dans les derniers instants face au Paris FC

Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, le Paris FC recevait l’Olympique de Marseille au stade Jean-Bouin dans un contexte sécuritaire très encadré. Malgré un arrêté préfectoral interdisant officiellement l’accès du stade aux supporters marseillais, l’enceinte comptait une présence phocéenne visible en tribunes. Sur le plan sportif, Stéphane Gilli alignait son équipe en 5-4-1 avec Kevin Trapp dans les buts, une défense renforcée autour de Kolodziejczak et Mbow, et Krasso seul en pointe. En face, Roberto De Zerbi optait pour son 3-4-2-1 habituel, avec Rulli dans les cages, une charnière Medina-Aguerd-Balerdi, un milieu articulé autour de Højbjerg et de Timber, et un trio offensif Greenwood, Nwaneri et Aubameyang. La rencontre était arbitrée par Jérémie Pignard.

Dès l’entame, l’Olympique de Marseille imposait son rythme et confisquait le ballon face à un Paris FC prudent, mais appliqué. Les Phocéens se montraient dangereux sur coups de pied arrêtés et dans la surface, notamment lorsque Greenwood obligeait Trapp à une première parade réflexe (15e). La pression marseillaise finissait par payer lorsque Greenwood provoquait une main de Mbow dans la surface (17e), après visionnage de la VAR. L’attaquant anglais transformait le penalty sans trembler en prenant Trapp à contre-pied (18e). Après l’ouverture du score, l’OM reculait légèrement et subissait davantage les tentatives parisiennes, sans toutefois concéder de véritables occasions franches. Juste avant la pause, Otávio réalisait un sauvetage décisif devant Timber, qui s’apprêtait à conclure à bout portant (41e). Marseille conservait ainsi un avantage logique à la mi-temps (0-1).

Deuxième contre-performance de la semaine pour l’OM

Au retour des vestiaires, le Paris FC tentait de presser plus haut, mais s’exposait aux transitions rapides marseillaises. L’OM profitait d’une récupération haute pour faire la différence lorsque Greenwood débordait sur le côté droit et adressait un centre tendu au second poteau, repris victorieusement par Pierre-Emerick Aubameyang (53e). Ce deuxième but assommait les Parisiens, qui perdaient en lucidité face à une équipe marseillaise plus sereine dans la gestion du ballon. Les hommes de De Zerbi continuaient de contrôler le tempo, s’appuyant sur la maîtrise de Timber et l’activité de Nwaneri entre les lignes, tandis que Paris peinait à inquiéter Rulli malgré quelques tentatives lointaines. Dans le dernier quart d’heure, Marseille gérait son avance sans se désunir, fermant les espaces et limitant les prises de risque. Balerdi touchait même le poteau (73e). Le Paris FC tentait bien de sauver l’honneur, mais manquait de précision dans le dernier geste face à un bloc marseillais bien organisé. À l’approche du money-time, le Paris FC relançait totalement le suspense. Après un premier avertissement signé Luca Koleosho, dont la frappe puissante du pied droit était brillamment repoussée par Rulli (76e), les Parisiens trouvaient enfin la faille.

Sur un coup franc frappé côté gauche (82e), Mbow prolongeait le ballon au second poteau avant que Jonathan Ikoné ne surgisse pour placer une superbe tête victorieuse. Jean-Bouin explosait et le Paris FC revenait à 1-2, faisant naître quelques frissons dans les rangs marseillais en fin de rencontre. Le scénario basculait complètement dans les derniers instants. À la suite d’un long ballon dans la surface marseillaise, Gerónimo Rulli manquait complètement sa sortie et percutait Willem Geubbels dans les airs (90e+2). Sans hésiter, Jérémie Pignard désignait le point de penalty et avertissait le portier olympien, laissant l’OM sous le choc. Dans une ambiance électrique, Ilan Kebbal prenait ses responsabilités et transformait la sentence d’un tir plein de sang-froid (90e+4), offrant une égalisation totalement inattendue au Paris FC. Un retournement de situation fou qui laissait Marseille sonné, incapable de croire à ce nul arraché dans les ultimes secondes après avoir longtemps cru tenir la victoire. Les Marseillais, troisièmes du classement, pourraient être rejoints par l’OL (4e) en cas de victoire contre Lille, dimanche. En face, le PFC est provisoirement 13e. Après leur match respectif en Coupe de France, les Phocéens remonteront sur la capitale dimanche prochain, cette fois-ci pour défier le PSG. Le Paris FC défiera Auxerre en Bourgogne.