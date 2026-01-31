Menu Rechercher
L’OM serait leader de Ligue 1 si les matches se terminaient à la 90e minute…

Paris FC 2-2 Marseille

Une statistique symbolisant à elle seule la fragilité mentale de l’Olympique de Marseille. Tenu en échec (2-2) par le Paris FC, ce samedi soir, le club marseillais a une nouvelle fois lâché des points dans le temps additionnel.

A noter d’ailleurs que l’OM serait en tête du championnat si les matchs se terminaient à la 90e minute (OM, 44 points, Lens, 44 points, PSG, 41 points, OL, 37 points). Aujourd’hui, l’OM se retrouve finalement troisième avec 39 points et désormais sous la pression de l’OL, qui défie Lille ce dimanche.

