Match Marseille - Lorient en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 12 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Lorient (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Lorient. Ce match aura lieu le vendredi 12 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Lorient.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Lorient en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Marseille Lorient en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Lorient ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, F. Medina, N. Aguerd, B. Pavard, A. Murillo, G. Kondogbia, A. Gomes, T. Weah, B. Nadir, M. Greenwood, A. Gouiri.
Lorient : de son côté, l'équipe dirigée par O. Pantaloni évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, A. Faye, M. Talbi, B. Meïté, D. Yongwa, L. Abergel, N. Cadiou, J. Mvuka, D. Karim, J. Makengo, S. Soumano.
- Qui arbitre le match Marseille Lorient ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Lorient ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Lorient ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : M. Greenwood 13' (sp.), B. Pavard 20', A. Gomes 33'.