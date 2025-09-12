Menu Rechercher
3 - 0
34'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 4e journée
Marseille
3 - 0
34'
Lorient
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
33'
3 - 0
A. Gomes
20'
2 - 0
B. Pavard (PD M. Greenwood)
13'
1 - 0
M. Greenwood (SP)
10'
D. Yongwa
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.01 N 24.0 2 85.0 betclic Bonus 100€
Classement live 4 Marseille 6 16 Lorient 3
Possession 76% Marseille Lorient
Tirs 6 2 2 4 0 2
Grosses occasions créées 100% Marseille 1 Lorient 0
Compositions Marseille 4-2-3-1 Lorient 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
OM
NUL
FCL
1 1.01 N 24 2 85
600 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 2/2 100%
Fautes subies
#1 Logo Lorient Sambou Soumano 2
Interceptions
#1 Logo Marseille Facundo Medina 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 2/2 100% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lorient Sambou Soumano 0/3 0% #2 Logo Lorient Abdoulaye Faye 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Facundo Medina 41/42 98% #2 Logo Marseille Benjamin Pavard 42/44 95% #3 Logo Marseille Nayef Aguerd 41/43 95%
Corners et centres réussis
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
77% 22% 1%
Série en cours
D
V
D
V
N
D
V
D
D
V
Rencontres précédentes
56% 18 Victoires 25% 8 Nuls 19% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Carton rouge
Arthur Avom Arthur Avom Ischio-jambiers Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure au mollet Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire

Top commentaires

Julien 20:59 Le penalty est logique, mais le rouge , ça devient du n&#x27;importe quoi c&#x27;est la double peine qui est de retour. ca tue le match encore une fois, je suis supporter de l&#x27;OM mais la je trouve ça très dur pour Lorient , et dans le sens inverse je trouverais ça honteux donc en étant objectif, le rouge est honteux 6 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Marseille - Lorient en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 12 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Lorient (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Lorient. Ce match aura lieu le vendredi 12 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Lorient.

On en parle

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Mikael Berchebru arbitre assistant
Aurélien Drouet arbitre assistant
Azzedine Souifi quatrième arbitre
Abdelali Chaoui arbitre VAR
Benoît Bastien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 39893
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 12 septembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OM-FCL
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Lorient
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Lorient en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Marseille Lorient en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Lorient ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, F. Medina, N. Aguerd, B. Pavard, A. Murillo, G. Kondogbia, A. Gomes, T. Weah, B. Nadir, M. Greenwood, A. Gouiri.

Lorient : de son côté, l'équipe dirigée par O. Pantaloni évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, A. Faye, M. Talbi, B. Meïté, D. Yongwa, L. Abergel, N. Cadiou, J. Mvuka, D. Karim, J. Makengo, S. Soumano.

Qui arbitre le match Marseille Lorient ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Lorient ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Lorient ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : M. Greenwood 13' (sp.), B. Pavard 20', A. Gomes 33'.

Top commentaires

Julien 20:59 Le penalty est logique, mais le rouge , ça devient du n&#x27;importe quoi c&#x27;est la double peine qui est de retour. ca tue le match encore une fois, je suis supporter de l&#x27;OM mais la je trouve ça très dur pour Lorient , et dans le sens inverse je trouverais ça honteux donc en étant objectif, le rouge est honteux 6 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier