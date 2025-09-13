OM : plus de peur que de mal pour Amine Gouiri ?
Ce vendredi, l’OM s’est imposé facilement sur sa pelouse face à Lorient (4-0). Rapidement en supériorité numérique, le club de la Canebière a déroulé face à ses supporters et contre des Merlus amorphes. Seule ombre au tableau de cette rencontre : la sortie d’Amine Gouiri, visiblement touché à l’épaule, en première période.
Finalement, la blessure de l’attaquant algérien ne serait pas si grave que ça. En effet, d’après les dernières informations de RMC, le joueur formé à l’OL souffre d’une petite luxation de l’épaule et évite tout contact actuellement. Pour le moment, aucune décision sur son retour n’a été prise mais le voir contre le Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions est une possibilité.
