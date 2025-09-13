Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : plus de peur que de mal pour Amine Gouiri ?

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp
Marseille 4-0 Lorient

Ce vendredi, l’OM s’est imposé facilement sur sa pelouse face à Lorient (4-0). Rapidement en supériorité numérique, le club de la Canebière a déroulé face à ses supporters et contre des Merlus amorphes. Seule ombre au tableau de cette rencontre : la sortie d’Amine Gouiri, visiblement touché à l’épaule, en première période.

La suite après cette publicité

Finalement, la blessure de l’attaquant algérien ne serait pas si grave que ça. En effet, d’après les dernières informations de RMC, le joueur formé à l’OL souffre d’une petite luxation de l’épaule et évite tout contact actuellement. Pour le moment, aucune décision sur son retour n’a été prise mais le voir contre le Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions est une possibilité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Amine Gouiri

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Amine Gouiri Amine Gouiri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier