Lorient : Olivier Pantaloni ne comprend pas le geste de Darlin Yongwa

Deux semaines après la lourde défaite à domicile contre le LOSC (1-7), le FC Lorient a de nouveau subi un revers sévère vendredi soir sur la pelouse de l’OM (0-4). À l’issue de la rencontre, l’entraîneur des Merlus, Olivier Pantaloni, a exprimé ses regrets concernant la faute commise par Darlin Yongwa, à l’origine de son expulsion et du penalty ayant permis à Marseille d’ouvrir le score.

La suite après cette publicité

« On savait que le match allait être compliqué, mais on avait la volonté de montrer un autre visage que celui affiché face à Lille, lors de la seconde période. Mais l’erreur défensive (de Darlin Yongwa, 10e), avec un penalty et une expulsion, nous complique terriblement la tâche, dans un Vélodrome plein et face à un adversaire de grande qualité. À ce niveau, ce n’est pas possible de commettre une erreur comme ça. À 3-0, à la mi-temps, on avait peur de revivre le spectre du dernier match au Moustoir. J’ai demandé aux joueurs de rester solidaires, et surtout de tout faire pour ne pas perdre la seconde période. On s’incline sur une frappe contrée, mais sur cette seconde période, les joueurs ont fait preuve de courage. »