OM : la première fantastique de Benjamin Pavard

Dernière recrue en date, et de taille, pour l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard n’avait toujours pas rejoint son nouveau club. La trêve internationale oblige, lui qui a rejoint l’équipe de France en urgence pour pallier le forfait de William Saliba. Il n’est d’ailleurs pas entré pour la moindre minute lors des deux victoires des Bleus, avant de poser le pied à Marseille mercredi. Prêté avec option d’achat par l’Inter dans les dernières heures du mercato, le défenseur polyvalent débutait déjà contre Lorient, au Vélodrome ce vendredi, et tout est allé très vite pour lui.

«Je me suis bien senti, j’ai dû rapidement me préparer pour venir ici et faire les tests physiques. Mais je me sens bien dans cette équipe, j’ai été bien accueilli par Medhi (Benatia), le président, le coach et les coéquipiers… Marseille est un club mythique, avec de la ferveur, c’était aussi une volonté de me rapprocher de ma famille», a-t-il d’ailleurs expliqué après sa première sortie de taille. Car contre le FC Lorient, Benjamin Pavard (29 ans) a livré une très belle première copie.

Benjamin Pavard est très heureux

Pour sa première apparition, l’ancien joueur du LOSC a été crédité d’un 7,5/10 par notre rédaction. Solide défensivement (7 ballons récupérés), le nouveau numéro 28 de l’OM était à la réception d’un corner de Greenwood et faisait le break d’un joli coup de casque au point de penalty (2-0, 20e). «Je suis très content de cette première, ici au Vélodrome et devant ma famille. Très fier de l’équipe, car malgré le rouge, on a fait notre jeu. Le coach demande un jeu de possession et le récupérer le plus rapidement possible. On va se reposer avant les matches importants qui arrivent», a-t-il assuré sur Ligue 1+.

Aligné aux côtés de Nayef Aguerd, également buteur pour sa première partie, le défenseur de 29 ans a vanté les mérites de cette nouvelle charnière. «Cela s’est très bien passé, Nayef Aguerd a du vécu, de l’expérience, il a l’habitude des grandes compétitions. On a beaucoup parlé ensemble, on a fait de la vidéo avec le coach. On va monter en puissance tout au long de la saison», a-t-il ajouté. Et cela arrivera très vite avec un déplacement chez le Real Madrid, au Santiago Bernabéu, et la réception du PSG pour le Clasico, dans une semaine folle à venir.