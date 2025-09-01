L’OM s’offre le très gros coup Benjamin Pavard !

Qui peut arrêter l’Olympique de Marseille cet été ? Très actif sur le marché des transferts, le club olympien vient de frapper un nouveau très grand coup. Après avoir déjà enrôlé Aubameyang, Paixao, Angel Gomes, Vermereen, Medina ou encore CJ Riley, pour ne citer qu’eux, la formation phocéenne vient d’annoncer l’arrivée de… Benjamin Pavard.

« Benjamin Pavard est Olympien. Le défenseur international français rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan », précise le communiqué de l’OM pour officialiser la nouvelle. Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, le joueur de 29 ans, un temps annoncé du côté du LOSC son ancien club, va finalement poser ses valises dans la cité phocéenne.

Pavard revient en L1 !

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, le champion du monde 2018 aux 55 sélections (5 buts), séduit par le projet olympien, rejoint l’OM sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Un très joli coup réalisé par le duo Benatia-Longoria, qui plus est au regard des difficultés actuelles des Marseillais sur le plan défensif.

Expérimenté, habitué des joutes européennes et polyvalent (capable d’évoluer aussi bien dans une défense à trois qu’en tant qu’arrière droit), le natif de Maubeuge sort d’une saison 2024-2025 pleine avec 38 apparitions toutes compétitions confondues (1 but et 1 passe décisive). Sous la tunique marseillaise, Benjamin Pavard va donc apporter toute son expérience au sein du collectif dirigé par Roberto De Zerbi.