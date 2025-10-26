Liga
Le but sensationnel de Kylian Mbappé face au Barça annulé par le VAR
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, le Real Madrid affronte le FC Barcelone lors du Clasico du championnat espagnol avec l’ambition d’enfin dominer son rival. À domicile, les Madrilènes ont parfaitement débuté la rencontre en ouvrant le score grâce à l’homme en forme, Kylian Mbappé. Et le Français aurait pu avoir un doublé après à peine 30 minutes de jeu.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 16:34
[⚽️ VIDÉO] 🇪🇸 #LALIGAVoir sur X
🔥 Oh le banger de Kylian Mbappé !
🥶 Le Français pense ouvrir le score d'une demi-volée aux 25 mètres, mais il est finalement hors-jeu !
Avant son premier but du jour, le Français avait pensé ouvrir le score d’un véritable missile. Après une récupération haute de Güler, l’ancien du PSG a dégainé une frappe soudaine en reprise de volée qui a laissé sans voix Szczęsny. Mais le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu d’un centimètre. Frustrant.
