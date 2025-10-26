Le but sensationnel de Kylian Mbappé face au Barça annulé par le VAR

Ce dimanche, le Real Madrid affronte le FC Barcelone lors du Clasico du championnat espagnol avec l’ambition d’enfin dominer son rival. À domicile, les Madrilènes ont parfaitement débuté la rencontre en ouvrant le score grâce à l’homme en forme, Kylian Mbappé. Et le Français aurait pu avoir un doublé après à peine 30 minutes de jeu.

Avant son premier but du jour, le Français avait pensé ouvrir le score d’un véritable missile. Après une récupération haute de Güler, l’ancien du PSG a dégainé une frappe soudaine en reprise de volée qui a laissé sans voix Szczęsny. Mais le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu d’un centimètre. Frustrant.