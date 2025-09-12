OM - Lorient : les notes du match

Au sortir d’une trêve internationale, l’Olympique de Marseille devait se relancer après avoir concédé sa première défaite de la saison lors de l’Olympico, à Lyon (0-1). Avec les nouveaux venus Aguerd et Pavard alignés d’entrée, Roberto De Zerbi optait pour un 4-2-3-1 avec Weah et Greenwood sur les ailes, Nadir dans l’axe et Gouiri en pointe pour déstabiliser la défense lorientaise. Lourdement battu par Lille sur le score de 7-1, les Merlus souhaitaient aussi faire un gros résultat au Vélodrome pour reprendre de la confiance.

Mais rapidement, Lorient s’est sabordé sur les premières minutes. Après un accrochage de Yongwa sur Murillo dans la surface, le VAR confirmait un penalty et un carton rouge pour le défenseur. La double peine pour les Bretons, réduits à dix et mené au score après le penalty transformé par Greenwood (1-0, 13e). Et quelques minutes plus tard, un corner bien frappé trouvait Pavard pour son premier but à l’OM et le break (2-0, 20e). Un début de match catastrophique pour les Merlus, qui n’arrivaient à rien.

Lorient n’a rien pu faire

Et le calvaire continuait, puisqu’un nouveau corner frappé par Greenwood revenait sur Gomes. Pas attaqué et seul à l’entrée de la surface, l’Anglais pouvait bien contrôler et lâcher une volée lobée sur Mvogo (3-0, 33e). Le seul bémol restait la sortie sur blessure de Gouiri, touché dans un contact avec Meïté (45e). En maîtrise lors du deuxième acte, les Phocéens ne parvenaient pas à marquer dans le jeu, à l’image d’un superbe arrêt devant Greenwood de Mvogo (59e) et d’un beau mouvement manqué encore par l’Anglais (76e).

En gestion, avec les premiers pas de Paixão, l’OM a réussi à alourdir le score, grâce à une frappe lointaine d’Aguerd (4-0, 90e+4) déviée, et prend trois points importants pour revenir provisoirement dans le top 4, avant une semaine folle, avec un déplacement chez le Real Madrid, au Santiago Bernabéu, et la réception du PSG pour le Clasico. Impuissant, le FC Lorient d’Olivier Pantaloni n’a rien pu faire et concède une nouvelle défaite qui le fait entrer dans la zone rouge, avant un nouveau déplacement contre Le Havre lors de la prochaine journée.

- L’homme du match : Angel Gomes (8) : le milieu de terrain de 25 ans a (enfin) répondu présent. Aligné dans l’entrejeu, il a brillé dans l’impact physique et dans l’orientation du jeu. Mais pas seulement. Sur un corner de Greenwood, il enflammait un peu plus le Vélodrome en déclenchant une frappe splendide dans la lucarne de Mvogo (33e). Bien qu’averti d’un carton jaune (53e), il a parfaitement tenu son rang. Une prestation magnifique.

OM

- De Lange (5,5) : préféré à Rulli pour débuter cette 4e journée de Ligue 1, le dernier rempart néerlandais de l’OM n’a pas eu grand-chose à faire. Bien aidé par la supériorité numérique des Phocéens, le gardien de 27 ans a regardé ses coéquipiers dominer des Merlus en manque de solution.

- Murillo (6) : aligné dans un rôle de piston droit, le Panaméen n’a pas mis longtemps à se distinguer. Accroché dans la surface lorientaise, il permettait à Greenwood d’ouvrir le score sur penalty (13e) après l’expulsion de Yongwa. Jamais inquiété sur le plan défensif, il a contribué à la domination marseillaise.

- Pavard (7,5) : pour sa première titularisation sous le maillot de l’OM, l’ancien joueur du LOSC ne pouvait pas rêver mieux. Solide défensivement (7 ballons récupérés) et bien aidé par le scénario de cette rencontre, le numéro 28 de l’OM, averti au cours du premier acte, participait également à la victoire des siens. Sur un corner de Greenwood, l’international français plaçait une tête rageuse pour faire le break (20e). Un premier match XXL. Remplacé par Vermeeren (78e), auteur de ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

- Aguerd (7) : arrivé cet été, le défenseur central marocain a vécu une première très tranquille dans l’enceinte marseillaise. Jamais débordé par les Merlus, il s’est contenté de bien communiquer avec ses coéquipiers. Serein, il participait finalement à la fête en scellant la victoire de l’OM d’une belle frappe du gauche (90+3e).

- Medina (6,5) : recruté au RC Lens lors du mercato estival, l’Argentin débutait enfin sous le maillot phocéen. Rarement inquiété par une équipe lorientaise, en infériorité numérique et limitée techniquement, il n’a pas eu à forcer son talent pour gérer une attaque lorientaise plus que timorée. Remplacé par Palmieri (60e).

- Weah (5) : dans un rôle de piston gauche, l’ancien joueur de la Juve a rendu une première période cohérente. Sans briller, l’Américain a régulièrement participé au jeu offensif de l’OM, tout en étant solide défensivement. Remplacé par Paixao (60e). Pour ses premières minutes avec l’OM, l’ancien joueur du Feyenoord a tenté mais n’a jamais trouvé la faille dans la défense lorientaise.

- Kondogbia (7,5) : capitaine du soir en l’absence de Pierre-Emile Höjbjerg, le Centrafricain a rendu une copie très solide. Autoritaire dans ses interventions (7 duels remportés sur 9 disputés) et précis dans ses transmissions, il a parfaitement géré le temps de jeu phocéen. Remplacé par Höjbjerg (60e), qui a bien travaillé pour conserver l’avantage de ses partenaires.

- Gomes (8) : ci-dessus

- Nadir (5) : présent dans un rôle d’ailier gauche, le Marocain de 21 ans a été relativement discret en première période. Auteur d’une frappe contrée (20e), le numéro 26 a continué sur son rythme au retour des vestiaires. Sans éclat, il a toutefois bien travaillé pour le collectif.

- Gouiri (non noté) : préféré à Aubameyang pour occuper le poste de numéro 9, l’Algérien a vécu une soirée paradoxale. Impliqué dans les mouvements offensifs de l’OM tout au long de la première période, il quittait finalement les siens précocement. Sonné après un coup de genou reçu dans la mâchoire, il cédait sa place à O’Riley (44e, 5,5) juste avant la pause. Arrivé de Brighton, il a travaillé pour permettre aux Phocéens de conserver les trois points de la victoire.

- Greenwood (7) : ailier droit à l’Orange Vélodrome, l’ancien joueur de Manchester United a livré un match plein. Rapidement à l’oeuvre avec une frappe du gauche détournée par le portier lorientais (5e), il libérait les siens sur penalty (13e) avant de se muer en passeur décisif sur corner (20e). Impliqué sur le troisième but marseillais en frappant un nouveau corner, le joueur de 23 ans a répondu présent.

Lorient

- Mvogo (3) : sur une belle action individuelle de Mason Greenwood, qui a frappé fort, le portier lorientais s’est très bien imposé et a directement lancé son match dès la 5e minute. Quelques minutes plus tard, le match a pris un tout autre tournant, le gardien du FC Lorient n’a rien pu faire sur le penalty de Greenwood (1-0, 13e), puis il a été mystifié par une tête de Benjamin Pavard (2-0, 20e). Pire encore, Mvogo a encaissé l’un des buts de ce début de saison, Angel Gomes a triplé la mise d’une reprise de volée tendue qui termine au fond des filets. Sur une frappe au ras du sol à la 93e minute, il n’a même pas bougé (4-0). Une rencontre très compliquée pour le gardien lorientais de 31 ans.

- Faye (4) : Greenwood et Nadir ont mis la défense lorientaise à rude épreuve tout au long de la première période. À l’image de l’ensemble de la ligne défensive, Faye a beaucoup subi. Encore jeune (20 ans) et découvrant la Ligue 1, il a été confronté ce soir à un défi de taille face à l’OM. À la mi-temps, le score était déjà de 3-0, reflétant la difficulté rencontrée par la défense lorientaise lors de ce match très compliqué. Faye a été légèrement plus rassurant lors du second acte malgré un tacle illicite à la 70e minute, sur lequel il a été logiquement averti par l’arbitre.

- Talbi (3) : malgré une entame de match catastrophique, le Tunisien a pratiquement réussi à limiter les dégâts en sauvant d’un superbe geste défensif une tête cadrée d’Amine Gouiri. Son intervention a temporairement redonné un peu d’espoir aux Lorientais, qui peinaient à contenir les assauts marseillais. Mais quelques secondes plus tard, à la suite d’un corner parfaitement frappé par Greenwood, Angel Gomes a inscrit une sublime reprise de volée, portant le score à 3-0 (33e). Ce but a encore alourdi le score. Talbi n’a rien pu faire ce soir.

- Meïté (2,5) : après la terrible relégation avec Montpellier, l’Ivoirien a décidé de rebondir du côté de Lorient, mais pour le moment, rien ne se passe comme il l’aurait espéré. Après la désillusion 1-7 contre le LOSC, le défenseur des Merlus a vu l’OM mener par deux buts d’écart dès la 20e minute. Il a été en grande difficulté face aux attaquants marseillais. Sur une action litigieuse, Meïté a levé le pied très haut, touchant Gouiri à la 37e minute, sorti sur blessure. L’arbitre aurait même pu siffler un penalty, mais Gouiri était hors-jeu, ce qui a évité à Meïté une sanction plus lourde. Il a été coupable d’une déviation qui a trompé son gardien sur la frappe de Aguerd à la 93e. Une première très compliquée sous ses nouvelles couleurs.

- Yongwa (non noté) : aligné au poste de piston gauche par Olivier Pantaloni, le Camerounais n’aura joué que 10 petites minutes lors de son premier match titulaire de la saison. Il a reçu un carton rouge après une faute grotesque sur Murillo dans la surface marseillaise. Double sanction pour Lorient, puisque le penalty a été transformé par Greenwood (1-0, 13e). Les Lorientais ont été réduits à 10 dès la 10e minute de jeu. Un match à oublier pour Darlin Yongwa.

- Mvuka (4,5) : auteur d’une première période plutôt discrète, le Norvégien a réussi à se faire remarquer sur un superbe geste technique dans la surface juste avant la pause. Malheureusement pour lui, par manque de lucidité, il a manqué la finition : sa frappe écrasée est sortie hors cadre. Malgré cette action prometteuse, sa prestation est restée trop timide et n’a pas suffi à peser véritablement sur la rencontre lors de cette première mi-temps. Malgré quelques projections sur son couloir, il aura réalisé un match plutôt moyen. Il a été remplacé par Aiyegun Tosin à la 74e minute.

- Cadiou (non noté) : connu pour sa qualité technique, la recrue estivale n’aura pas eu le temps de démontrer ses qualités ce soir, Cadiou a été remplacé par Kouassi (4) dès la 14e minute. Un choix frustrant pour le numéro 8 de Lorient, mais un choix tactique logique après l’expulsion de Yongwa. L’entrée de Kouassi n’a pas changé grand-chose, tant le pressing et la composition de l’OM ont mis les Lorientais en difficulté. Le latéral gauche, Kouassi, aura pris au marquage tout au long du match le Marocain de l’OM, Nadir.

- Abergel (3,5) : titularisé dans l’entrejeu, le capitaine du FC Lorient a rapidement été confronté à une situation compliquée : son équipe a été réduite à dix après le carton rouge de Yongwa dès la 9e minute. Tout au long de la première période, on l’a surtout vu s’adresser à l’arbitre et tenter d’organiser ses coéquipiers. Ce match s’est rapidement transformé en une lutte difficile, avec une infériorité numérique pesant lourdement sur l’ensemble de l’équipe, notamment au milieu de terrain. Un match délicat pour Abergel. Important dans la conservation, il a malgré tout su poser le pied sur le cuir lors d’une rare et longue phase de possession à la 50e minute.

- Dermane (4) : fraîchement arrivé en provenance de Courtrai cet été, il a beaucoup tenté sur son aile gauche, cherchant régulièrement à créer le danger. Mais il s’est heurté à un duo défensif solide : Murillo et Pavard lui ont très souvent fermé la route. Souvent un peu esseulé sur son côté, il a été parfaitement contrôlé par Murillo, qui a su anticiper ses mouvements et limiter son influence sur le jeu. Malgré ses efforts, il n’a jamais vraiment trouvé l’espace pour faire la différence. En seconde période, Dermane a reçu un carton jaune à la (55e). Il a été remplacé par Le Bris à la 62e minute.

- Makengo (3,5) : positionné sur l’aile droite, il a beaucoup défendu, à l’image de ses coéquipiers, et a constamment aidé Mvuka à contenir les percées de Nadir et Weah. Comme son compère sur l’autre flanc, il a eu beaucoup de mal à se montrer offensivement, se retrouvant fréquemment pris dans un rôle plus défensif que prévu. Ses efforts ont été précieux pour limiter les occasions adverses, mais ils l’ont largement empêché de peser réellement dans le jeu offensif. Bien trop fantomatique ce soir, Makengo a été remplacé par Avom à la 62e minute.

- Soumano (3) : esseulé en pointe et quasiment invisible tout au long du match, il a vécu une rencontre très compliquée. Auteur de 14 buts la saison dernière en Ligue 2, il n’a pas trouvé les espaces ni les solutions pour peser sur la défense adverse ce soir. Une prestation difficile à vivre pour un numéro 9 de métier, qui a forcément ressenti une grande frustration face à l’infériorité numérique et au pressing constant de l’OM. Soumano a été remplacé par Bamba à la 62e minute.