CAN 2025 : le onze type de la compétition est dévoilé

Que retenir de la CAN 2025 ? L’organisation réussie par le Maroc avec ses splendides infrastructures, les matches pas toujours mémorables qui ont rythmé la compétition, ou la finale totalement surréaliste livrée par le Sénégal et le Maroc ? Chacun a son avis sur la réussite de cette édition 2025, qui s’est achevée par la victoire finale du Sénégal devant le pays hôte. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les performances individuelles qui ont conduit la CAF à proposer son onze type de la compétition.

Un onze type où l’on retrouve des représentants de trois pays seulement, le Maroc, le Sénégal et le Nigéria. Un premier choix qui fera certainement jaser. Détaillons ce onze type, avec un joueur qui ne fera probablement pas débat, Yassine Bounou. Héroïque en demi-finale contre le Nigéria au cours de la séance de tirs au but, il a permis à sa sélection de n’encaisser que 2 buts dans toute la compétition. Pour le protéger, une ligne de 4 avec deux latéraux marocains, Noussair Mazraoui et Achraf Hakimi. En défense centrale, c’est le duo Moussa Niakhaté-Calvin Bassey qui a été choisi. Le premier a affiché une régularité exemplaire, tandis que le second avait impressionné face au Maroc.

4 Marocains, 4 Sénégalais et 3 Nigérians

Au milieu de terrain, les deux Gueye sont bien présents. Le premier, Idrissa, a affiché une santé de fer pour ses 36 ans, et a joué tous les matches du Sénégal dans son intégralité. Le seconde, Pape, se souviendra toute sa vie de cette CAN qu’il a quittée en héros, seul buteur de la finale d’une frappe limpide. Pour les accompagner, un Nigérian en la personne d’Ademola Lookman, autre choix qui sera peut-être discuté en commentaires.

Devant, un trio qui ferait peur à n’importe quelle défense. Sur la gauche, celui qui a été sacré meilleur joueur de la compétition, Sadio Mané. Le Sénégalais aura inspiré sa sélection tout au long de la compétition, et son attitude durant la finale a été remarquable. En pointe, Victor Osimhen, auteur de 4 buts durant la compétition et principale menace offensive du Nigéria. Enfin, le meilleur buteur de la compétition est bien aligné, avec Brahim Diaz sur le côté droit. Sa panenka ratée en finale ne doit pas faire oublier son impact pour amener le Maroc en finale. Alors, d’accord avec ce onze type ?