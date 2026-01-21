TFC : Niklas Schmidt file en D2 allemande

Niklas Schmidt vient de revenir de blessure, mais il n’aura pas l’opportunité de se relancer dans son club, le TFC. Effectivement, il va revenir au pays, temporairement du moins, comme l’a indiqué le club violet dans un communiqué officiel. Il est prêté à Darmstadt, troisième de deuxième division allemande, jusqu’à la fin de saison.

« De retour à la compétition avec les Violets à Angers en 16ème de finale de Coupe de France après de longs mois d’indisponibilités, notre joueur allemand est officiellement prêté en Bundesliga 2 jusqu’à la fin de l’exercice 2025/2026 », précise ainsi le communiqué du club. Le milieu de terrain de 27 ans était arrivé en terres toulousaines à l’été 2023 en provenance du Werder, moyennant 2,5 millions d’euros et avait eu un rôle assez important lors de sa première saison.