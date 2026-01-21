Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

TFC : Niklas Schmidt file en D2 allemande

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Des supporters du TFC au Stadium de Toulouse @Maxppp

Niklas Schmidt vient de revenir de blessure, mais il n’aura pas l’opportunité de se relancer dans son club, le TFC. Effectivement, il va revenir au pays, temporairement du moins, comme l’a indiqué le club violet dans un communiqué officiel. Il est prêté à Darmstadt, troisième de deuxième division allemande, jusqu’à la fin de saison.

La suite après cette publicité
Toulouse FC
#Mercato 🔄
Notre milieu de terrain allemand Niklas Schmidt est prêté au SV Darmstadt 98 jusqu’à la fin de la saison.

Bonne deuxième partie de saison Niklas 💪😈

➕⤵️
Voir sur X

« De retour à la compétition avec les Violets à Angers en 16ème de finale de Coupe de France après de longs mois d’indisponibilités, notre joueur allemand est officiellement prêté en Bundesliga 2 jusqu’à la fin de l’exercice 2025/2026 », précise ainsi le communiqué du club. Le milieu de terrain de 27 ans était arrivé en terres toulousaines à l’été 2023 en provenance du Werder, moyennant 2,5 millions d’euros et avait eu un rôle assez important lors de sa première saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
2. Bundesliga
Darmstadt
Toulouse
Niklas Schmidt

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Darmstadt Logo Darmstadt
Toulouse Logo Toulouse
Niklas Schmidt Niklas Schmidt
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier