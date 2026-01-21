Ligue 1
PSG : Luis Enrique a convaincu une recrue
Le Paris Saint-Germain est proche de boucler l’arrivée de Dro Fernandez (18 ans). Un joueur qui a été convaincu par Luis Enrique comme le rapporte Sport ce mercredi. En effet, le média catalan assure que le coach du PSG a profité de l’une de ses visites à Barcelone il y a quelques semaines pour rencontrer le joueur et lui exposer son projet.
Ses mots et ses idées ont convaincu et «touché» Dro Fernandez, qui a vu une opportunité majeure s’offrir à lui. De plus, l’Asturien lui a fait savoir qu’il bénéficiera très rapidement de temps de jeu avec les pros en L1 et qu’il aura un rôle important. Pour toutes ces raisons, il a décidé de mettre un terme à son passage au FCB.
