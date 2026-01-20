CAN 2025, Maroc : Achraf Hakimi sort du silence

Le Maroc est encore sous le choc après sa défaite en finale de la CAN 2025 face au Sénégal (0-1). Brahim Diaz est devenu la risée du pays hôte après sa panenka ratée et plusieurs rumeurs remettent en question l’avenir de Walild Regragui. Toujours est-il qu’un des tauliers des Lions de l’Atlas est sorti du silence cet après-midi. Il s’agit d’Achraf Hakimi. Le défenseur du PSG a tenu à envoyer un message fort à l’ensemble du football marocain, ainsi qu’aux supporters de la sélection nationale.

« Après des jours très difficiles, en essayant d’assimiler tout ce qui s’est passé, j’avais besoin de m’exprimer avec le cœur. Je tiens d’abord à remercier Sa Majesté, pour l’immense travail accompli afin que cette Coupe d’Afrique soit, sans aucun doute, la meilleure de l’histoire, et organisée dans notre pays. Merci pour la vision, le soutien et l’amour constant envers le football et envers le Maroc. Merci également à notre Président Lekjaa Fouzi, pour son engagement total auprès de cette sélection et pour avoir cru en nous à chaque étape du chemin. Et comment ne pas remercier le peuple marocain. Merci d’avoir été présents à chaque match, à chaque minute, dans chaque émotion. Vous avez été notre douzième homme, notre force quand les jambes étaient lourdes et que le cœur faisait mal. Nous avons ressenti votre soutien au Maroc et dans chaque coin du monde. Je veux remercier du fond du cœur Walid Regragui et tout son staff, mais surtout mes coéquipiers. Pour le travail, l’engagement et l’énorme sacrifice que nous avons accomplis ensemble durant cette Coupe d’Afrique. Ce sont 35 jours de vie commune, d’efforts constants, de discipline et d’unité. Un groupe qui a montré au monde que le Maroc ne se contente pas de compétir : le Maroc inspire. Aujourd’hui, cette sélection marocaine est devenue une équipe forte, respectée et admirée, à l’image d’un pays qui avance avec confiance et qui montre au monde qu’il fait partie des grandes nations du football. Chaque entraînement, chaque match et chaque moment partagé ont incarné des valeurs de grandeur : le respect, le don de soi, l’humilité et une immense fierté de représenter toute une nation. Nous avons porté le nom du Maroc avec honneur et fait naître l’espoir chez des millions de personnes, au pays et au-delà de nos frontières. Ce chemin ne s’arrête pas ici. Ce que nous avons vécu constitue une base solide pour l’avenir. Avec cet état d’esprit, cette union et cette ambition, il n’y a aucune limite à ce que cette sélection peut accomplir. L’avenir se construit à partir de ce que nous semons aujourd’hui. L’avenir est prometteur. Le Maroc continuera d’avancer la tête haute. Merci pour tout. Dima Maghrib », a-t-il posté sur son compte Instagram.