Greenwood, Vaz, recrues ratées : les révélations de Roberto De Zerbi sur le mercato de l’OM

Ce soir, Roberto De Zerbi va pouvoir montrer qu’il est bien l’un des entraîneurs qui montent. Opposé à liverpool, une grosse cylindrée, l’Italien aura à cœur de montrer ce qu’il a dans le ventre et dans la tête. Avant ce rendez-vous à l’Orange Vélodrome, le natif de Brescia s’est autorisé une sortie médiatique de l’autre côté des Alpes. Invité sur la chaîne YouTube Viva el Futbol, chapeautée par Antonio Cassano, Lele Adani et Nicola Ventola, le technicien marseillais a passé en revue divers sujets durant environ deux heures. Concernant le football italien, il a été questionné sur le cas de Cesc Fabregas, qui dirige Côme. Et pour RDZ, il y a un certain manque de respect et de considération pour l’ancien joueur d’Arsenal.

«Je suis désolé de la façon dont Fabregas est traité. Chacun peut dire ce qu’il veut, mais quand on va trop loin dans le jugement, qu’on parle d’arrogance, qu’on dit qu’il veut faire la star ou qu’on débat sur la largeur des terrains, ce sont des méchancetés qui me dérangent. D’ailleurs, si vous voulez parler de résultats, alors il faut se taire. Parce que Côme est sixième au classement. Où devrait être Côme ? On parle d’un mercato important, mais où devraient-ils être ? Premiers ? Deuxièmes ? Je ne comprends pas. Chacun est libre de pratiquer le football qu’il souhaite. Si cela se passe mal, c’est Fabregas qui devra rendre des comptes. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette forme de jalousie et de malveillance envers ce garçon qui, lorsqu’il parle, ne me semble ni irrespectueux ni frimeur.»

RDZ évoque les cas Greenwood et Vaz

Il a ajouté : « mais les gens sont-ils vraiment stupides au point de penser qu’il ne veut pas gagner ? Tout le monde veut gagner, même les enfants qui jouent dans la rue. J’ai l’impression de revoir ce que j’ai vécu il y a 10 ans. Quiconque ne comprend pas ce que Fabregas veut dire quand il affirme qu’il va se coucher en pensant à la manière de ne pas perdre fait preuve de mauvaise foi, de malhonnêteté et d’injustice.» Franc du collier, De Zerbi n’a pas pu échapper aux questions sur le club qu’il dirige, l’Olympique de Marseille.

«Je suis heureux. Je suis dans une super équipe maintenant. Tout ce qui se passe ici, ça me sert. La passion, la folie. C’est vrai qu’il y a des polémiques, des critiques, des gens qui disent des bêtises, qui ont quelque chose contre le club. Mais c’est le prix à payer pour être ici (…) Les hauts et les bas ? C’est difficile à expliquer. Ce matin, j’ai fait une réunion d’1h30 avec mon staff pour comprendre. C’est un problème mental qu’on doit résoudre sinon on aura des regrets. Mais c’est un nouveau groupe. Ici, les attentes sont élevées et il y a de la pression sur les joueurs. Douze nouveaux joueurs sont arrivés. Quand on se connait assez entre nous, un lien de fraternité se crée. Nous travaillons sur cela.»

Des recrues dont il rêvait à Marseille

Il a ensuite été question du cas Robinio Vaz. Grand espoir olympien, le jeune attaquant a passé la frontière pour rejoindre l’AS Roma.« Vaz c’est un 2007, mais il a bousculé la hiérarchie ici. Il a tout donné avec nous, mais ensuite, il a fermé boutique et a commencé à s’entraîner moins bien (…) Ce n’est qu’ensuite que j’ai su de ses problèmes contractuels… mais personnellement je l’aurais fait jouer quand même. Mais bon il est parti et nous lui souhaitons tout le bonheur du monde, parce que c’est un garçon des banlieues de Paris et il mérite de faire carrière (…) Nous avons travaillé avec lui et il a progressé, mais il doit conserver sa motivation, sinon il risque de perdre de sa force. Toutes proportions gardées, je le vois un peu comme le nouveau Osimhen, mais celui du LOSC» Concernant Mason Greenwood, qu’on annonce souvent dans le viseur de grosses équipes, le technicien transalpin a été clair.

«Je pense qu’il devrait rester encore ici. Marseille est déjà un grand club, mais il pourra partir lorsqu’il sera sûr de pouvoir être protagoniste ailleurs. Mais un an et demi, c’est encore trop tôt. Je pense qu’il a encore beaucoup à donner à l’OM. J’aimerais qu’il gagne un titre ici et qu’il laisse une trace de son passage.» Enfin, RDZ a fait des révélations intéressantes sur les joueurs qu’il a tenté de faire venir à Marseille. «En janvier de l’année dernière on s’était renseignés pour Kaoru Mitoma, mais bon…» Un joueur croisé à Brighton. Ensuite, il a ajouté : «l’été dernier, nous avons cherché un meneur de jeu au milieu de terrain. Personnellement, j’aimais beaucoup Angelo Stiller de Stuttgart. Nous avons également tenté Ardon Jashari.» Mais aucun des deux n’est venu. Ce sera peut-être pour une autre fois.