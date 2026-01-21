Menu Rechercher
OL : la première belle promesse de Nartey

Noah Nartey @Maxppp

Recruté pour sa polyvalence, le jeune milieu danois, Noah Nartey, n’a pas mâché ses mots dans un entretien accordé à OL TV. En effet, le désormais ancien joueur de Brondby promet être capable de jouer à peu près partout sur le terrain, en attaque comme au milieu. Un véritable couteau-suisse vient de débarquer à Lyon pour le plus grand bonheur des supporters et du staff de Paulo Fonseca.

«J’aime dribbler et combiner avec mes coéquipiers. J’ai fait mes débuts pour Brondby quand j’avais 18 ans. J’y joue depuis un bon moment maintenant et j’ai réussi ma saison d’explosion là-bas. Maintenant, je suis heureux de continuer ici et de voir comment ça va se passer. Je peux jouer au milieu de terrain en tant que six, huit mais aussi en 10. Si je devais choisir moi-même, je dirais probablement comme un huit ou dix. Mais oui, je joue juste là où l’entraîneur veut que je joue. Je peux jouer à gauche ou à droite. mais encore une fois, si je dois choisir, je choisirai la gauche».

