Everton : énorme coup dur pour Jack Grealish
Durant le dernier mercato d’été, Jack Grealish a été mis de côté par Manchester City. Invité à trouver un nouveau point de chute, l’Anglais a finalement rejoint Everton sous la forme d’un prêt. Heureux chez les Toffees, il a participé à 22 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 6 assists). Essentiel pour son équipe, le joueur de 30 ans a été stoppé en plein élan.
Selon The Athletic, il y a une « suspicion de fracture de stress au pied qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois ». Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui annonce trois mois d’absence pour Grealish.
