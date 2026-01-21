OM - Liverpool : les compositions probables

Une affiche qui fleure bon les grandes heures de la Ligue des Champions. L’OM revigoré à domicile accueille, ce mercredi soir, un Liverpool en quête de rattrapage continental. Car si les Anglais restent solidement installés dans le haut du classement de Premier League, leur parcours européen est plus heurté. Hors du top 8, les hommes d’Arne Slot n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. De son côté, Marseille avance sans complexe, porté par l’ambiance volcanique du Vélodrome et une dynamique bien plus convaincante qu’en début de saison.

La suite après cette publicité

Pour espérer faire tomber Liverpool, l’OM devra composer avec un forfait de dernière minute. Emerson est blessé, et c’est Murillo qui pourrait bien le remplacer en tant que latéral gauche. Une situation qui laisse planer des doutes sur le dispositif de De Zerbi. La défense serait ainsi composée de Murillo, Medina, Balerdi et Pavard, tandis que Kondogbia et Højbjerg tiendraient le milieu. Devant, Greenwood et Weah devraient animer les ailes, avec Paixão en balance avec Traoré, et Gouiri ou Aubameyang en pointe. Face à cette incertitude, Roberto De Zerbi pourrait même repasser à un schéma en 3-5-2 pour sécuriser le bloc et conserver de la largeur sur les côtés.

La suite après cette publicité

Salah présent ?

En face, Liverpool arrive avec des certitudes… et une interrogation majeure. Egalement en 4-2-3-1, Alisson gardera la cage, protégé par une défense où Van Dijk sera le patron, entouré de Gomez dans l’axe, Frimpong à droite et Robertson à gauche. Le milieu, très technique, associera Gravenberch à Mac Allister, avec un trio offensif dense derrière l’attaquant, composé de Wirtz, Szoboszlai et, peut-être, Mohamed Salah. De retour de la CAN 2025, l’Égyptien reste incertain. Interrogé en conférence de presse, Arne Slot a entretenu le flou, refusant de confirmer sa présence, tout en laissant entendre que « certaines décisions se prendraient au dernier moment ». Un indice qui alimente toutes les spéculations à quelques heures du coup d’envoi.

Si Salah est finalement aligné, Liverpool disposera d’une arme supplémentaire pour faire la différence, aux côtés de l’ancien joueur du PSG, Hugo Ekitike à la pointe de l’attaque. Dans le cas contraire, les Reds devront compter sur la créativité de Wirtz et l’activité de Szoboszlai pour contourner le bloc marseillais. Dans un Vélodrome prêt à rugir, l’OM espère transformer cette incertitude en opportunité. Face à un géant européen encore perfectible loin d’Anfield, les Olympiens savent qu’un exploit est possible, à condition de livrer une prestation proche de la perfection.

La suite après cette publicité