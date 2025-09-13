OM : Roberto De Zerbi envoie un message avant le Real Madrid et le PSG

L’OM retrouve le sourire. Les débuts en championnat avant la trêve ont été laborieux avec deux défaites à Rennes et Lyon, et le divorce en place publique avec Adrien Rabiot. Les derniers jours du mercato, et la venue des dernières recrues, sont passés par là, en plus de la trêve internationale qui a pu faire retomber un peu la pression. Pour les retrouvailles avec le Vélodrome hier à l’occasion de la 4e journée, les Phocéens n’ont pas fait de détails en écrasant Lorient 4-0, bien aidés, il est vrai, par l’expulsion précoce de Darlin Yongwa dès la 10e minute. Ils ont parfaitement profité des faits de jeu.

La suite après cette publicité

À onze contre dix et profitant d’un penalty transformé par Greenwood sur ce carton rouge, les Marseillais ont rapidement pris le large grâce à Pavard, qui disputait son premier match, puis Gomes, une autre recrue estivale. Aguerd a lui aussi très bien négocié sa première sous son nouveau maillot en marquant le dernier but de son équipe en seconde période. L’OM l’a emporté avec autorité, gagne en confiance et a pu célébrer une belle soirée en compagnie de ses supporters dans un Vélodrome conquis. Même Roberto De Zerbi, d’habitude avare en sourires, avait une mine réjouie en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«L’atmosphère est différente entre les joueurs maintenant»

«Le club a fait un grand mercato, l’équipe est forte, les joueurs sont très bons. On peut penser que c’est notre premier match de championnat puisque c’est la première fois que nos joueurs jouaient ensemble. Mais c’est la 4e journée de championnat, on doit accélérer et les joueurs doivent apprendre à se connaître, réagissait le coach après la victoire hier soir, très heureux des nouvelles recrues également. Aguerd, Pavard, O’Riley, Vermeeren sont des joueurs intelligents, je ne me fais pas de souci.» Seul petit point noir de la soirée, la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri, incertain pour mardi soir en Ligue des Champions.

C’est d’ailleurs le prochain horizon, ce déplacement très attendu au Santiago-Bernabéu qui inaugure une semaine décisive. Après le Real Madrid mardi, il y aura la réception du PSG dimanche. Ce large succès contre Lorient arrive donc à point nommé. «L’atmosphère est différente entre les joueurs maintenant, poursuivait l’Italien, comme un message lancé aux dernières semaines beaucoup plus tendues dans le vestiaire. Il y a beaucoup d’enthousiasme à porter la tunique de l’OM. On a retrouvé nos joueurs après la trêve et je vois de l’optimisme chez eux. On va préparer le déplacement à Madrid dès demain (samedi).»

La suite après cette publicité

«c’est le Real et c’est au Bernabéu, mais il nous faudra beaucoup d’ambition»

L’ambiance est bonne et elle ne sera pas de trop avant de se présenter face à la montagne madrilène pour les retrouvailles avec la C1. «On y va avec humilité car c’est le Real et c’est au Bernabéu, mais il nous faudra beaucoup d’ambition. C’est la Ligue des Champions et on porte l’histoire de l’OM. Il faut aller à Madrid avec l’objectif de faire un bon résultat. C’est ce que la ville et le club nous imposent, mais il ne faut pas oublier d’où nous venons.» Le Real, puis le PSG en 4 jours, l’excitation des grands matchs approche et ce regain de forme pourrait faire basculer la saison de l’OM dans une autre dimension.