OM : que retenir des grands débuts d’Igor Paixão ?

« Le club a fait un très grand mercato. Les joueurs recrutés sont très forts. On peut dire qu’un nouveau championnat a débuté ce (vendredi) soir, mais c’est déjà la 4e journée de Ligue 1. Il faut accélérer un peu, nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous connaître, mais quand on a des éléments comme Pavard, Aguerd, O’Riley, Vermeeren, qui sont tous des joueurs aguerris et intelligents, c’est plus simple. Ils comprennent vite les choses». Voici ce que déclarait Roberto De Zerbi quelques minutes après l’éclatante victoire (4-0) de l’OM contre Lorient en ouverture de la 4e journée de Ligue 1.

Bien qu’« oublié » par son entraîneur, Igor Paixão a pourtant lui aussi profité de cette soirée pour faire ses grands débuts. De retour de blessure et remplaçant au coup d’envoi, le transfuge de Feyenoord a finalement fait son apparition à l’heure de jeu. Succédant à Timothy Weah, le Brésilien de 25 ans a évolué pendant près d’une demi-heure dans une position d’ailier gauche. L’occasion de montrer ce qu’il pouvait apporter au collectif marseillais. Percutant et constamment porté vers l’avant, le numéro 14 olympien a tenté d’accélérer le jeu phocéen. Avec plus ou moins de réussite.

Igor Paixão a joué 30 minutes

Auteur de deux duels remportés (sur cinq disputés), un ballon récupéré et une interception, le natif de Macapá aurait même pu ouvrir son compteur but sous ses nouvelles couleurs, mais sa tête à mi-hauteur trouvait finalement les gants d’Yvon Mvogo (72e). Quelques minutes plus tard, il était encore à l’origine d’un superbe mouvement olympien où Mason Greenwood manquait de peu le doublé (75e). En jambes et déjà complice avec ses partenaires d’attaque, le droitier d’1m68 était toutefois averti d’un carton jaune dans les ultimes instants pour une simulation (87e).

Une première sortie cohérente, bien que sans éclat. Qu’importe. Dans cette soirée parfaite où Gomes, Pavard et Aguerd ont trouvé les filets lorientais, l’OM et Igor Paixão ont, semble-t-il, enfin lancé leur saison. Revenu à la quatrième place provisoire du classement, le club présidé par Pablo Longoria s’apprête désormais à vivre une semaine particulièrement intense avec deux chocs : un déplacement au Santiago Bernabéu pour défier le Real Madrid, mardi soir et la réception du PSG dimanche prochain pour le compte de la 5e journée. Deux affiches de prestige qui pourraient permettre à Igor Paixão de poursuivre sa montée en puissance.