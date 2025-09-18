LdC : le FC Barcelone s’offre Newcastle grâce à un grand Marcus Rashford

La première journée de Ligue des Champions se termine ce jeudi et nous offrait un choc entre Newcastle et le FC Barcelone. À domicile, les Magpies s’organisaient en 4-3-3 avec Nick Pope dans les buts derrière Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn et Tino Livramento. Sandro Tonali était positionné en sentinelle auprès de Bruno Guimarães et Joelinton. Devant, Anthony Gordon était accompagné par Anthony Elanga et Harvey Barnes. De son côté le FC Barcelone misait sur son 4-2-3-1 avec Joan Garcia comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Gerard Martin en défense. Pedri et Frenkie de Jong formaient le double pivot. Seul en pointe, Robert Lewandowski était soutenu par Raphinha, Fermin Lopez et Marcus Rashford.

Et très vite, Newcastle mettait en place un fort pressing qui déstabilisait le FC Barcelone. Malgré une première initiative manquée de Fermin Lopez (2e), c’est bien Newcastle qui se procurait une grosse possibilité avec un déboulé d’Anthony Elanga sur la droite. Le centre du Suédois vers le point de penalty arrivait sur Anthony Gordon qui manquait son geste en bonne position (5e). Derrière, Harvey Barnes passait dans le dos de la défense catalane, mais butait sur Joan Garcia avant d’être signalé hors-jeu (7e). L’ancien de Leicester frappait encore après avoir combiné avec Sandro Tonali, mais Joan Garcia s’interposait (9e). Si par la suite, le FC Barcelone tenait de plus en plus le ballon, cela n’empêchait pas Newcastle d’amener le danger comme sur cette reprise d’Harvey Barnes repoussée par le pied droit de Joan Garcia (24e).

Le show Marcus Rashford

Le FC Barcelone allait ensuite réagir avec une reprise de Raphinha qui ne trouvait pas le cadre (31e) puis un tir de Robert Lewandowski contré de justesse par Fabian Schär (35e). Marcus Rashford tentait également le tir, mais Fabian Schär était intraitable pour repousser (38e). Rien n’évoluait jusqu’à la pause et le score était de parité après 45 minutes de jeu. Au retour des vestiaires, le match repartait sur un bon tempo. Après un centre de Kieran Trippier, Joelinton claquait un coup de casque qui passait à gauche du but (48e). Juste derrière, c’était Marcus Rashford qui lui répondait pour le Barça mais Fabian Schär laissait traîner sa tête (50e). Newcastle avait des bonnes possibilités à l’image de cette frappe de Sandro Tonali devant la surface, mais Joan Garcia était intraitable (54e).

Mais le FC Barcelone devait produire mieux et avait besoin d’un joueur en l’absence de Lamine Yamal pour ouvrir la voie. Et ce héros du soir était Marcus Rashford. En contre, Frenkie de Jong décalait Jules Koundé sur la droite qui centrait vers le point de penalty. Marcus Rashford surgissait alors pour conclure de la tête sur la gauche du but (1-0, 58e). Un but qui faisait très mal à Newcastle et Marcus Rashford allait enfoncer le con sur une erreur de relance de Dan Burn. Résistant à Sandro Tonali, l’Anglais allait conclure d’un missile qui heurtait la barre avant de terminer au fond des filets (2-0, 67e). Par la suite, Newcastle n’arrivait pas à répondre. Du moins, il fallait attendre la 90e minute pour qu’Anthony Gordon au point de penalty reprenne victorieusement un centre victorieux de Jacob Murphy venu de la droite (2-1, 90e). Tenant son avantage jusqu’au bout, le FC Barcelone s’impose 2-1 et démarre parfaitement sa compétition avant le prochain match le 1er octobre face au Paris Saint-Germain.