Match Newcastle - Barcelone en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 18 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Newcastle et Barcelone. Ce match aura lieu le jeudi 18 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Barcelone.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Newcastle Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Barcelone ?
Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : N. Pope, T. Livramento, D. Burn, F. Schär, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, Bruno Guimarães, H. Barnes, A. Gordon, A. Elanga.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, M. Rashford, Fermín López, Raphinha, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Newcastle Barcelone ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Newcastle Barcelone ?
Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.