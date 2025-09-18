Menu Rechercher
34'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
Newcastle
0 - 0
34'
Barcelone
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 18 Barcelone 1 22 Newcastle 1
Possession 66% Barcelone Newcastle
Tirs 3 1 3 2 1 4
Grosses occasions créées 50% Barcelone 1 Newcastle 1
Compositions Newcastle 4-3-3 Barcelone 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
1 NEW N NUL 2 BAR
1248 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Newcastle Anthony Elanga 1 #2 Logo Barcelone Raphinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Newcastle Harvey Barnes 2/2 100%
Fautes subies
#1 Logo Newcastle Joelinton 2 #2 Logo Barcelone Pedri 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 4/5 80% #2 Logo Newcastle Joelinton 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Newcastle Dan Burn 2 #2 Logo Barcelone Gerard Martín 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 3/4 75% #2 Logo Barcelone Ronald Araújo 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Kieran Trippier 0/3 0% #2 Logo Barcelone Jules Koundé 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 31/31 100%

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
D
N
D
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Jacob Ramsey Jacob Ramsey Blessure à la cheville Garang Kuol Garang Kuol Inconnu Trevan Sanusi Trevan Sanusi Blessure à la cheville Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe
Lamine Yamal Lamine Yamal Lésion du bassin Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

TheLoveur 78 21:25 Le gardien du Barça c'est une forteresse 1 Répondre
Match Newcastle - Barcelone en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 18 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Newcastle et Barcelone. Ce match aura lieu le jeudi 18 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Barcelone.

Arbitres

Glenn Nyberg arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Mahbod Beigi arbitre assistant
Andreas Söderkvist arbitre assistant
Adam Ladebäck quatrième arbitre
Bram Van Driessche arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

St. James' Park Newcastle upon Tyne
St. James' Park
  • Année de construction : 1892
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52758
  • Affluence moyenne : 47276
  • Affluence maximum : 52758
  • % de remplissage : 90

Match en direct

Date 18 septembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code NEW-BAR
Zone Europe
Équipe à domicile Newcastle
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Newcastle Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Barcelone ?

Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : N. Pope, T. Livramento, D. Burn, F. Schär, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, Bruno Guimarães, H. Barnes, A. Gordon, A. Elanga.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, M. Rashford, Fermín López, Raphinha, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Newcastle Barcelone ?

Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Newcastle Barcelone ?

Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.

Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
