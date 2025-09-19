Bellingham sème le chaos au Real Madrid, l’Angleterre s’affole pour la renaissance de Rashford

Jude Bellingham donne des maux de tête à Xabi Alonso

Un casse-tête se profile au Real Madrid. Comme le relaye le journal AS, le retour de Jude Bellingham va poser quelques soucis à Xabi Alonso. Opéré de l’épaule, l’Anglais est de retour plus rapidement que prévu, ce qui va contraindre le coach espagnol à changer ses plans. Un joueur va être sacrifié pour faire de la place à Jude Bellingham dans le onze de départ. Il semblerait que la victime soit Franco Mastantuono, le titulaire jusqu’à présent à droite. Bellingham va retrouver sa place au milieu de terrain et Arda Güler devrait retrouver son poste d’ailier. Le Turc a parfaitement assumé l’intérim en l’absence de Bellingham, montrant de formidables capacités d’adaptation au poste de relayeur. Si la pépite Mastantuono est déclassée, Brahim Diaz son remplaçant, risque d’avoir encore moins de temps de jeu.

La suite après cette publicité

La renaissance de Marcus Rashford

En Catalogne, on parle de la performance magistrale de « super Rashford » comme le placarde Sport. Face à Newcastle, l’attaquant anglais a donc brillé avec un doublé salvateur. Le premier but a été de la tête après un joli centre de Jules Koundé. Et que dire du deuxième. Une frappe soudaine et puissante qui a laissé Nick Pope aux abois. Le journal A Bola s’enflamme pour ce but magistral, tout comme le journal Marca. Toute la presse espagnole est folle de Rashford ce matin à l’image de Mundo Deportivo qui se réjouit d’avoir retrouvé le Rashford tueur. En conférence de presse d’après-match, son coach Hansi Flick a même eu des mots élogieux envers son joueur. Le gamin de Manchester United a donc parfaitement assumé l’intérim en l’absence de Lamine Yamal.

José Mourinho fait son retour au pays

Au Portugal, une sacrée nouvelle a été officialisée hier. 25 ans après ses débuts au SL Benfica en tant qu’entraîneur, José Mourinho fait son grand retour sur le banc. L’entraîneur de 62 ans a signé un contrat jusqu’en 2027 avec le club lisboète et succède à Bruno Lage. Le Special One a parcouru du chemin depuis son départ, s’est construit une solide réputation et a amassé quelques prestigieux trophées au passage. Il revient à Lisbonne avec plein d’ambition et est prêt à tout donner pour le club. « Je vivrai pour Benfica », placarde le journal A Bola. Après une expérience très mitigée à Fenerbaçhe, José Mourinho est apparu ému lors de sa conférence de présentation, tout en glissant un tacle au club turc : « Je suis l’entraîneur de l’un des plus grands clubs du monde ». « Je me sens vivant », écrit Record. « Cela fait 25 ans, mais je ne suis pas ici pour célébrer ma carrière ; ce sont 25 ans où j’ai eu l’opportunité de travailler pour les plus grands clubs du monde. Aucun autre grand club que j’ai eu l’occasion d’entraîner ne m’a procuré autant d’honneur, de responsabilité et de motivation qu’en tant qu’entraîneur de Benfica ». Le retour de José Mourinho au pays prend en tout cas beaucoup de place.