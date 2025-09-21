Un international français vient de se proposer au Real Madrid !

6/6. Le Real Madrid a parfaitement démarré l’ère Alonso, avec six succès en autant de rencontres toutes compétitions confondues jusqu’ici. Les Merengues n’ont donc toujours pas vécu de contre-performance jusqu’ici, et même si le contenu des rencontres n’est pas toujours au rendez-vous, la tendance est plutôt à l’optimisme du côté de la capitale espagnole.

Avec un effectif plutôt jeune et prometteur, et ce malgré certains dossiers un peu tendus comme celui menant à Vinicius Jr, les Merengues peuvent effectivement se tourner vers l’avenir avec le sourire. Pour autant, pas question de lésiner sur les efforts en coulisses, et Florentino Pérez et José Angel Sanchez, qui ont offert 4 nouvelles têtes à Alonso l’été dernier, comptent en faire de même lors du prochain marché estival.

Le Real Madrid réceptif mais…

Depuis des mois, il est ainsi question de l’arrivée d’un défenseur central et d’un milieu de terrain pour ce fameux été 2026, avec des noms comme William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool) et Rodri (Manchester City) qui reviennent de façon incessante. Et voilà que Marca indique qu’un joueur tricolore s’est proposé aux Madrilènes : Dayot Upamecano. L’entourage du défenseur central de 26 ans a ainsi proposé ses services aux Merengues, qui ont été réceptifs, mais ne le placent pour l’instant pas parmi leurs priorités.

Il faut dire que, comme beaucoup de grands joueurs désormais, le défenseur français n’est pas pressé de prolonger, alors que son contrat expire en fin de saison. Ce qui met le Bayern dans une situation compliquée, forcément, mais qui permettra au principal concerné de choisir son club sans trop de contraintes. Par le passé, les Madrilènes ont déjà été intéressés par le Bavarois, mais pour l’instant, il semble derrière ses compatriotes Saliba et Konaté dans la shopping list du Real Madrid. Mais qui sait…