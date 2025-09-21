Menu Rechercher
Commenter 48
Ligue 1

Report de OM-PSG : les impressionnantes images de l’orage à Marseille

Par Valentin Feuillette
1 min.
Orage à Marseille @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille PSG
betclic
1 3.80 N 3.90 2 1.78 Bonus 100€ Voir sur DAZN

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, initialement prévu ce dimanche soir, a été reporté à lundi 20h en raison des conditions météorologiques extrêmes. En début de soirée, Marseille a été frappée par un orage violent accompagné de fortes pluies, donnant lieu à des images impressionnantes de rues inondées et de rafales balayant la ville, justifiant pleinement la décision préfectorale de sécuriser le public et les joueurs.

La suite après cette publicité
Météo Express
⚡ Spectaculaire impact de foudre qui vient de s'abattre sur Marseille ce dimanche soir ! La ligne orageuse se décale vers le Var. (vidéo @Sam2b13)
Voir sur X
Météo Express
⚡ C'est le déluge sur le Vieux Port de Marseille ce dimanche soir où l'orage frappe fort ! Les intensités pluviométriques sont importantes. ⛈️ (via @visiometeo)
Voir sur X

Les intempéries ont également contraint le PSG à ajuster son organisation : le club parisien est rentré à Paris dimanche soir et reprendra la route pour Marseille lundi en fin de matinée afin d’être présent au Vélodrome. Du côté marseillais, le report rapide a permis au club de maintenir son programme d’entraînement tout en préparant sereinement le match reprogrammé, dans des conditions plus sûres pour les 65 000 spectateurs attendus.

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (48)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier