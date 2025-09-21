Report de OM-PSG : les impressionnantes images de l’orage à Marseille

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, initialement prévu ce dimanche soir, a été reporté à lundi 20h en raison des conditions météorologiques extrêmes. En début de soirée, Marseille a été frappée par un orage violent accompagné de fortes pluies, donnant lieu à des images impressionnantes de rues inondées et de rafales balayant la ville, justifiant pleinement la décision préfectorale de sécuriser le public et les joueurs.

Les intempéries ont également contraint le PSG à ajuster son organisation : le club parisien est rentré à Paris dimanche soir et reprendra la route pour Marseille lundi en fin de matinée afin d’être présent au Vélodrome. Du côté marseillais, le report rapide a permis au club de maintenir son programme d’entraînement tout en préparant sereinement le match reprogrammé, dans des conditions plus sûres pour les 65 000 spectateurs attendus.

