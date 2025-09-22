Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : la France historiquement sur le toit du monde

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ousmane Dembélé en action avec le PSG. @Maxppp

La France et l’Argentine dominent l’histoire du Ballon d’Or avec 8 trophées chacun, suivies de près par les Pays-Bas, le Portugal et l’Allemagne, qui comptent chacun 7 distinctions. Ces chiffres reflètent l’influence majeure de ces nations dans le football mondial, tant par la qualité de leurs joueurs que par leur régularité au plus haut niveau.

Derrière ces leaders, l’Angleterre, l’Italie et le Brésil se partagent la troisième marche avec 5 Ballons d’Or chacun. Ce classement met en lumière non seulement les individualités exceptionnelles mais aussi les époques dominées par certains pays, où le football local a su produire des talents capables de s’imposer sur la scène internationale.

France
Ousmane Dembélé

France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
