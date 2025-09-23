Ballon d’Or : le cas Kylian Mbappé fait beaucoup parler

Le Real Madrid boude toujours. Offusqué après le manque de respect de France Football lors de la dernière cérémonie, où Vinicius Junior aurait dû l’emporter, le club espagnol a refusé l’invitation de FF. En revanche, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu avaient laissé le choix aux joueurs et aux joueuses de se rendre à Paris pour assister à la remise des prix. En ce qui concerne les masculins, aucun d’entre eux ne s’est rendu au Théâtre du Châtelet. Il faut dire que les Merengues avaient d’autres priorités puisqu’ils vont affronter Levante ce soir en Liga. Si le match avait eu lieu un autre jour, certains auraient peut-être fait le déplacement. Mais cette année, le choix était évident.

KM7e place

Kylian Mbappé avait d’ailleurs annoncé après le choc face à l’OM mardi dernier en Ligue des Champions qu’il ne serait pas de la partie. Il avait toutefois eu quelques mots pour son ami et compatriote Ousmane Dembélé. « Je serai heureux s’il remporte le prochain Ballon d’Or.» Et il l’est visiblement. Hier soir, le capitaine des Bleus a chaleureusement félicité Dembouz après son sacre mondial. « Ousmane Dembélé. C’est les émotions mon frère. Tu mérites mille fois », a-t-il écrit en ajoutant ensuite des émojis cœur. Fier de Dembélé, Mbappé, lui, a dû se contenter d’une septième place au classement. Souvent annoncé comme un potentiel vainqueur, le Français n’y arrive toujours pas.

Marca en a d’ailleurs parlé ce mardi. «L’actuel attaquant du Real Madrid a remporté le Trophée Kopa en 2018, mais malgré ses grands succès individuels et collectifs, à 26 ans, il n’a pas encore remporté le Ballon d’Or. Le joueur du Real Madrid est clair sur ce qu’il doit faire pour remporter le Ballon d’Or : "pour le gagner, il faut gagner des choses, donc je dois aider mon club à gagner des trophées, et après, on verra."» Ce sera peut-être pour l’an prochain. En Espagne, AS a déjà lancé la prochaine édition et voit Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne) et KM10 (Real Madrid, France) se disputer le titre après lequel ils courent tous les deux.

Il court toujours après le Ballon d’Or

Concernant le Madrilène, il a été écrit : «l’attaquant français du Real Madrid a commencé la saison en mode prédateur. Personne ne douterait que Mbappé devrait remporter le Ballon d’Or tôt ou tard, mais les chances s’éloignent pour l’ancien de Bondy (sa meilleure position était 3e de l’édition 2023 derrière Messi et Haaland). Sa capacité à marquer des buts avec le Real Madrid et l’équipe nationale française lui confère le rôle de meilleur candidat pour le prix en 2026. Terminer meilleur buteur de LaLiga, de la Ligue des champions et même de la Coupe du monde l’aiderait également. Il a gagné le premier trophée Kopa en 2018.» En effet, l’attaquant du Real Madrid, qui rêve du Ballon d’Or, a démarré la saison en boulet de canon, avec déjà 8 buts et 1 assit en 9 matches toutes compétitions confondues.

Il est donc parti sur d’excellentes bases. Au-delà des chiffres et des statistiques, il prend le pouvoir sur et en dehors du terrain au sein de la Casa Blanca, dont il est la superstar. L’an dernier, il avait connu des hauts et des bas lors de sa première année à Madrid. Il avait terminé la saison avec un bilan de 44 buts et 5 assists en 59 matches toutes compétitions confondues. Vainqueur de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale, il a aussi été élu Soulier d’Or européen. D’ailleurs, en Espagne, un sujet fait parler ce mardi. Le Français, qui a été élu Soulier d’Or en Europe, n’a pas gagné le Trophée Gerd Müller, récompensant le meilleur buteur de l’année.

Le Soulier d’Or européen n’a pas gagné le Trophée Gerd Müller

AS écrit à ce sujet : «aucune consolation pour Mbappé : Gyökeres remporte le match. Le Suédois a remporté le prix du meilleur attaquant la saison dernière. Il a réalisé une superbe saison au Sporting et avec la Suède (…) Gyökeres a inscrit 54 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs du Sporting Clube de Portugal. Le Suédois a battu Mbappé en un contre un. Le joueur du Real Madrid a remporté le Soulier d’Or 2025 et a terminé meilleur buteur de la Liga espagnole pour la première fois avec 31 buts. Cependant, le jury de France Football a décerné le Prix Gerd Müller à l’attaquant scandinave, auteur de 39 buts en championnat portugais et de six autres en Ligue des champions.»

Marca en a aussi parlé : «pourquoi Gyökeres remporte-t-il le prix alors que Mbappé a remporté le Soulier d’Or ? Pour le Ballon d’Or, c’est le nombre total de buts qui compte, pas les coefficients. Ainsi, les 31 buts de Mbappé, avec lesquels il a également dépassé Salah, qui était également proche de remporter le Soulier d’Or, ont fait de lui le meilleur joueur et sont éligibles au prestigieux ESM (European Sport Media, dont Marca est membre), mais pas au Ballon d’Or, qui est décerné au meilleur buteur.» Sans titre et avec une septième place au classement du Ballon d’Or, Kylian Mbappé n’a pas brillé lors de cette 69e édition. Il espère frapper un grand coup lors de la 70e et tout rafler.