Paulo Dybala forfait contre l’OGC Nice

Coup dur pour l’AS Roma avant de défier l’OGC Nice ce mercredi soir en Ligue Europa. Selon Sky Italia, le club italien va devoir composer sans Paulo Dybala qui traîne encore des problèmes physiques et qui a été récemment touché à l’ischio-jambier.

Depuis le début de la saison, il n’a pas pu se mettre en évidence et n’a disputé que 106 minutes de jeu en 3 rencontres sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Le joueur de 31 ans devra donc attendre un peu avant de revenir sur les terrains.