Menu Rechercher
Commenter 2

Paulo Dybala forfait contre l’OGC Nice

Par Aurélien Macedo
Paulo Dybala @Maxppp

Coup dur pour l’AS Roma avant de défier l’OGC Nice ce mercredi soir en Ligue Europa. Selon Sky Italia, le club italien va devoir composer sans Paulo Dybala qui traîne encore des problèmes physiques et qui a été récemment touché à l’ischio-jambier.

La suite après cette publicité

Depuis le début de la saison, il n’a pas pu se mettre en évidence et n’a disputé que 106 minutes de jeu en 3 rencontres sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Le joueur de 31 ans devra donc attendre un peu avant de revenir sur les terrains.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier