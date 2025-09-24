Menu Rechercher
Commenter
Coppa Italia

Coppa Italia : Côme gifle Sassuolo

Par André Martins
1 min.
fabregas @Maxppp
Côme 3-0 Sassuolo

Porté par un duo Jesús Rodriguez - Anastasios Douvikas en feu, Côme a largement dominé Sassuolo ce mercredi soir à domicile (3-0), lors du deuxième tour de la Coppa Italia. Les joueurs de Cesc Fàbregas ont scellé le sort de la rencontre en première période. Servi en retrait par Douvikas, Rodriguez a ouvert le score d’une frappe bien placée depuis le point de penalty (2e). D’abord passeur, l’attaquant grec de 26 ans a ensuite été à la réception d’un coup franc tiré par Martin Baturina, qu’il a repris d’une tête croisée (24e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes avant la pause, Rodriguez n’a pas tremblé seul face au gardien de Sassuolo, après une passe en profondeur de l’ancien Lyonnais Maxence Caqueret (41e). Il s’agit des deux premières réalisations de l’Espagnol de 19 ans depuis son arrivée en provenance du Betis Séville cet été. Plombés par des erreurs défensives et une organisation bancale, les Neroverdi ont eu du mal à exister pendant la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coppa Italia
Côme
Sassuolo
Jesús Rodríguez
Anastasios Douvikas

En savoir plus sur

Coppa Italia Coppa Italia
Côme Logo Côme
Sassuolo Logo Sassuolo
Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez
Anastasios Douvikas Anastasios Douvikas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier