Coppa Italia : Côme gifle Sassuolo

Porté par un duo Jesús Rodriguez - Anastasios Douvikas en feu, Côme a largement dominé Sassuolo ce mercredi soir à domicile (3-0), lors du deuxième tour de la Coppa Italia. Les joueurs de Cesc Fàbregas ont scellé le sort de la rencontre en première période. Servi en retrait par Douvikas, Rodriguez a ouvert le score d’une frappe bien placée depuis le point de penalty (2e). D’abord passeur, l’attaquant grec de 26 ans a ensuite été à la réception d’un coup franc tiré par Martin Baturina, qu’il a repris d’une tête croisée (24e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes avant la pause, Rodriguez n’a pas tremblé seul face au gardien de Sassuolo, après une passe en profondeur de l’ancien Lyonnais Maxence Caqueret (41e). Il s’agit des deux premières réalisations de l’Espagnol de 19 ans depuis son arrivée en provenance du Betis Séville cet été. Plombés par des erreurs défensives et une organisation bancale, les Neroverdi ont eu du mal à exister pendant la rencontre.